前腳剛走後腳軍演 康家瑋轟蔣：放馬後炮

康家瑋批評，蔣萬安在上海時不當面抗議，回台灣才敢放馬後炮。





康家瑋指出，蔣萬安前腳才剛離開上海，中共後腳就宣布貼近我方領海基線的軍演。他質疑蔣萬安2022年「共機不擾台才辦論壇」的承諾早已跳票，在上海大談文青式的「不要波濤呼嘯」，換來的卻是更兇猛的威脅，根本是被當面打臉還不自知。

廣告 廣告





對於蔣萬安回台後的「嚴厲譴責」，康家瑋反問，蔣市長人就在上海、在中共官員面前時為何不當面說？他強調，蔣萬安這次被軍演打臉請自己吞下去，別回台灣後又把責任賴給賴清德總統，市民已經看膩這種卸責戲碼。





此外，康家瑋還批評，蔣萬安不僅沒提中華民國，連五四運動的「德先生」都不敢直譯為民主，竟扭曲解釋為「民為邦本」。堂堂首都家長為了怕觸碰紅線，自我審查下架普世價值，去趟上海膝蓋就軟了，連歷史都敢竄改，實在悲哀。





康家瑋諷刺，蔣家過去標榜堅定反共，如今第四代面對打壓卻不吭聲，民主價值自動消音，看到這種卑躬屈膝、唾面自乾的樣子，恐怕慈湖祖先都要氣到冒黑煙了。