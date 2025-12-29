前腳剛走!中國發動圍台軍演 綠營酸蔣:中國給的伴手禮?

政治中心／綜合報導

台北市長蔣萬安才剛結束雙城論壇，中國解放軍隨即展開圍台軍演，綠營大酸，難道是給蔣萬安帶回的伴手禮？其實近期國民黨從副主席、立委到市長，頻繁赴中，但始終看不到中國的善意，就在此時，黨主席鄭麗文還堅持，明年上半年鄭習會照常舉行，行政院長卓榮泰重話抨擊在野，附和一國兩制將自取其辱。

台北市長蔣萬安（12.28）：「雙城好兩岸好，所以我再次來到了上海。」

拋出兩岸共好願景，台北市長蔣萬安前腳才剛離開上海雙城論壇，中國解放軍隨即宣布展開大規模圍台軍演，似乎把蔣萬安的誠懇呼籲，視若無睹。

台北市長蔣萬安：「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制。」

台北市議員（民）洪健益：「蔣萬安在競選台北市長的時候也承諾過，如果共軍的軍機繼續擾台，雙城論壇他就不舉辦，我個人認為你所講的話也變成是蔣liar，除了是蔣liar也是蔣笑話。」





蔣萬安前腳剛走，中國發動圍台軍演。綠營酸蔣：中國給的伴手禮？（圖／民視新聞）





面對中國形同打臉的軍事行動，蔣萬安表達譴責，但媒體人周軒發文嘲諷，主詞是"中國"怎麼不敢說，立委吳思瑤也大酸，軍演是中國給蔣萬安帶回的伴手禮嗎？但近期藍營搶赴中，今年10月，當時將上任副主席的蕭旭岑拜會國台辦主任宋濤，隔月副主席張榮恭也率團訪中，一個禮拜前，翁曉玲等八位立委赴廈門，傳見國台辦官員，28號台北市長蔣萬安前往雙城論壇交流，就連國民黨主席鄭麗文，在這節骨眼上，仍執意明年舉行鄭習會不缺席。

國民黨主席鄭麗文：「合理的安排我認為應該是，先去北京訪問之後，再到美國去，我見了習主席之後，我覺得有非常大的戰略意義跟訊息。」

行政院長卓榮泰：「中國正無所不用其極的，用盡各種手法在分化我們，附和其九二共識，一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想，也終將破滅而徒勞無功。」





雙城論壇落幕中國發動圍台軍演，卓揆：附和一國兩制將自取其辱。（圖／民視新聞）





卓榮泰話說得很重，畢竟藍營無視中國對台的滿滿惡意，不只自己熱臉貼冷屁股，恐怕還會把台灣的國家尊嚴，一併送上。

