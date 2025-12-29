政治中心／綜合報導

台北市長蔣萬安前一天才在雙城論壇提及，希望台海不再是波濤，沒想到中國解放軍今天就宣布要環台軍演，綠營大酸難道是中國給蔣萬安帶回的伴手禮嗎？對此蔣萬安回應，再度喊話兩岸要對話不要對峙，為政者應該要克制。不過又被發現，連主詞"中國"都沒說出口！

台北市長蔣萬安（12.28）：「我誠懇期盼也誠懇呼籲，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯。」

台北市長蔣萬安前腳才剛離開中國，隨即解放軍無預警宣布從29號起，展開大規模環台軍演，把蔣萬安的誠懇呼籲，視若無睹。

前腳剛走！中國發動環台軍演 綠營酸蔣：中國給的伴手禮？

蔣萬安前腳剛走，中國發動環台軍演。（圖／民視新聞）





台北市長蔣萬安：「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責，我的立場非常堅定而且一貫，要對話不要對峙，要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制。」

台北市議員（民）洪健益：「蔣萬安在競選台北市長的時候也承諾過，共軍擾台的部分，在當時他也很信誓旦旦的說，如果共軍的軍機繼續擾台，雙城論壇他就不舉辦，我個人認為你所講的話也變成是蔣liar，除了是蔣liar也是蔣笑話。」

面對中國形同打臉的軍事行動，蔣萬安表達譴責，但媒體人周軒發文嘲諷，主詞是"中國"怎麼不敢說，立委吳思瑤也大酸，軍演是中國給蔣萬安帶回的伴手禮嗎？藍營小雞則忙著護航。

台北市議員（國）詹為元：「雙城論壇成為兩岸之間，命懸一線的唯一溝通管道，民進黨的朋友看到環台軍演，卻沾沾自喜拍手叫好。」

台北市議員（民）許淑華：「中共我不買你單，你的所謂的不要有波濤與呼嘯，我馬上就來一個大海嘯，顯然這樣子的平台，已經不需要也不存在了，所以不用再用雙城論壇，來讓自己陷入一個這麼難的困境。」





不過中國環台軍演，不僅讓台海情勢緊張，我國航運勢必也受到衝擊。

立委（民）許智傑vs.交通部長陳世凱：「該準備的替代航路，我們正在盤點跟準備當中，所以我們對於整個航空航海的流量管理，我們也正在盤點當中，我們在下午的時候會把整個盤點狀況，盤點完整之後，再向所有民眾做說明跟報告。」

迎接2026年前，中國給台灣大禮包竟是環台軍演，勢必讓兩岸關係雪上加霜。

原文出處：前腳剛走！中國發動環台軍演 綠營酸蔣：中國給的伴手禮？

