前自衛隊統合幕僚長任我行政院顧問 中國宣布制裁岩崎茂

我行政院所聘請的顧問日本自衛隊前航空幕僚長、「空將」岩崎茂，他服役時的制服階級章有三顆星，若自衛隊階級稱呼改革，他就是「大將」（上將）。 圖 : 翻攝矢板明夫臉書

[Newtalk新聞] 中國外交部今 （ 15 ）日發佈對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施的決定。岩崎茂（Iwasaki Shigeru），男，1953 年 2 月 3 日生，日本籍。

岩崎茂曾在今年 3 月獲我行政院聘為政務顧問，近日傳出他受日本首相高適早苗「台灣有事」說影響，已辭去顧問一職。

北京宣稱，岩崎茂公然同台獨分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對岩崎茂採取以下反制措施：

一、凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；

二、禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

三、對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

本決定自 2025 年 12 月 15 日起施行。

中國近來對高市早苗的「台灣有事」說進行反制，但她的民調支持度卻不降反升，加上中國高升的反日民粹威脅到在中日人的安全，不少日本大企業如中山佳能與惠州 SONY 也紛紛關廠，造成不少中國工人瞬間失業，中國反受其害。

