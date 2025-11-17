前英特爾CEO季辛格以創投合夥人新身分訪台! 攜7家新創深化台灣供應鏈合作

前英特爾CEO季辛格以創投合夥人新身分訪台。資料照



睽違一年半，英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）今天再度訪台，現身台北１這次季辛格有了新身分，作為美國矽谷深科技創投 Playground Global 合夥人，並與聯合創始人、 同時也是頂尖矽谷硬體投資人的Peter Barrett ，攜7家新創公司拜訪台灣硬體供應鏈，積極深化與台灣半導體供應鏈合作夥伴關係。

Playground Global成立於 2015 年，在創立初期，公司設定目標為打造機器人版的安卓平台，後續專注於投資次世代運算、自動化、能源轉型與生物工程等領域，以工程為核心，與科學家及技術型創辦人並肩合作，致力於將前沿深科技，實際落地為具規模化的創新生態圈。

英特爾前執行長季辛格在去年12月1日退休，今年6月時現身矽谷投資基金Playground Global記者會，季辛格也在上周在社群平台X預告本周訪台行程，並非常期待精彩的訪台之旅。

季辛格這次與Playground聯合創始人、 同時也是頂尖矽谷硬體投資人的 Peter Barrett 分享 Playground 矽谷深科技領導創投在次世代運算領域的代表角色。

值得注意的是，這次 Playground 更將7家次世代運算投資組合公司引介進台灣，展示最新創新技術，並尋求積極深化與台灣半導體生態圈的策略夥伴合作，加速次世代運算的發展。

