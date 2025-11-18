前英特爾CEO季辛格來台！ 找劉揚偉談合作

英特爾前執行長季辛格今(18)日再度訪台，這次他是以美國矽谷創投合夥人的身分，攜7家新創公司拜訪台灣供應鏈，期盼深化夥伴關係，另外他也預期和鴻海董事長劉揚偉有相關合作，不過面對美國川普政府持續對晶片管制推進，英特爾表示讓供應鏈賦予韌性是正確的，對全球的未來更有利。

英特爾前執行長季辛格再度訪台。（圖／TVBS）

美國創投合夥人季辛格：「很高興能回到台灣，這可能是我職業生涯中第50次來台灣，這裡有很多老朋友，重聚也讓我們的友誼更加深厚。」睽違一年半，英特爾前執行長季辛格再度訪台，這次現身台北，是以美國矽谷創投合夥人的身分，攜7家新創公司拜訪台灣供應鏈，深化半導體合作夥伴關係，還計畫和鴻海董事長劉揚偉舉辦產業交流晚宴。美國創投合夥人季辛格：「來到台灣的原因是，這裡具備實現創新的潛力，今天我們有幸向市場介紹的這些（新創）公司，都將融入、合作，並和台灣建立夥伴關係。」季辛格也強調，需要更具韌性的供應鏈，集中單一地區都不利於全球產業發展，而面對近日AI泡沫的爭論，季辛格也發表看法。美國創投合夥人季辛格：「當然AI泡沫確實存在，但同時它也受到我們這個時代最具變革性的基礎性技術的支撐，我們面前還有幾十年的成長期。」

廣告 廣告

季辛格預期和鴻海董事長劉揚偉有相關合作。（圖／TVBS）

由於季辛格將拜會劉揚偉，預期鴻海也將在鴻海科技日宣布和季辛格的相關合作。不過驚喜還沒完，傳出鴻海科技日即將正式展示旗下最新人型機器人，從關節、減速機、馬達、感測器到高階鏡頭，都能看到台灣身影，由東元、富田、上銀等組成台灣鋼鐵供應鏈戰隊。

然而產業震撼彈還沒完，最近10月回鍋英特爾擔任研發副總的台積電退休老將羅唯仁爆出帶走2奈米以下大批先進製程機密資料，接下來台積電如何調查，成為各界關注焦點。

更多 TVBS 報導

台積電前資深副總羅唯仁跳槽？傳回鍋英特爾主掌研發

靜待輝達財報！台股跌近300點丟月線 台積電跌20元報1425

搶救英特爾？軟銀注資20億 川政府考慮入股10%

川普APEC峰會稱：台積電投資美國3兆元 大批台企來設廠

