前英特爾CEO季辛格轉戰創投「感謝台灣」 提到台灣最大危機是「這個」

前英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）入境隨俗，拍照要比讚。

美國半導體大廠英特爾（Intel）的前執行長、因隔空酸台積電而聲名大噪的季辛格（Pat Gelsinger）去年12月「被退休」，今（18）日現身台灣，還帶了一群矽谷新創公司來台找合作，晚間將與鴻海董事長劉揚偉團隊共進晚餐。他表示，沒有任何地方像台灣一樣，早餐時浮現想法、中午做出原型機，晚上就可以台灣製造，這只有在台灣做得到，所以他「感謝台灣，將加速未來的運算時代。」

有趣的是，記者問他，台灣的科技業40年來重硬體、輕軟體是否會有隱憂，問他的看法，他說，這些都不是問題，台灣最關鍵的問題是能源，能源供應不夠，包括核電和再生能源都還沒準備好，全球很多硬體歸功台灣製造，在基礎架構有很多創新想法，但台灣現在的關鍵問題也是能源，能源供應鏈韌性不夠，對產業鏈是危險的狀態。

季辛格是以美國矽谷深科技創投Playground Global合夥人身分訪台，這次與聯合創始人、矽谷硬體投資人Peter Barrett，帶著7家新創公司拜訪台灣硬體供應鏈，要深化與台灣半導體供應鏈合作關係。

左為Playground Global 合夥人 Peter Barrett，右為Pat Gelsinger。

季辛格表示，這次大概是他第50次來到台灣，他過去45年的工作經驗，都在做傳統的CPU運算，但過去5年的AI進化，下一世代將是次世代運算，現在就是科技創新最好的階段。

為何現在來台灣，他說，台灣有獨特的地位，早上有想法，中午出原型，晚上就可以在台灣製造，因為台灣創新速度無與倫比，特別是供應鏈的製造能力。

像是這次7家Playground新創公司中，Ayar Labs已與台積電、創意電子和相關矽光子廠商合作，最快2028年就會推出相關晶片，季辛格也宣布加入其公司董事會。PowerLattice Technologies推出業界首款電源傳輸小晶片；Picojool發表高速光學互連，目前產品都是台灣製造。

d-Matrix透過記憶體內運算架構，突破生成式AI的「記憶體牆」限制，與台灣的晶心科技、世芯電子，以及日月光及台積電合作。

Playground Global 攜手7家投資組合公司，加速深科技創新導入台灣世界級生態系。

不過記者焦點還是在季辛格身上，問他關於AI泡沫、半導體關稅、美國製造等議題，他說，他其實贊成美國總統川普的美國製造戰略，不是犧牲台灣，而是促進整個產業鏈的韌性，未來半導體產業將持續擴張，預估到2030年會達到兆元等級，半導體對於所有技術、所有產業、每個國家都很重要，所以應該擴及全球，不能集中在同一個地方生產。

對於接下來的半導體關稅，他反而笑說，這不是他們關注的議題，因為「未來10年後的政策不一定一樣」，政策會造成影響，但最重要的還是聚焦核心技術，快速把產品準備好。

至於外界擔憂AI有泡沫化疑慮，他有信心認為不會，除了因為現在才剛開始、未來會有很多相關應用，最大的阻礙就是電力。他說，美國的雲端業者絕對不會投資太多，因為全球能源每年僅3到4%成長，算力需要電力，是能源限制住他們的腳步、所以不會讓投資週期過熱。

