前英特爾CEO：美國晶片製造離不開亞洲

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普上任後，急欲重振本土晶片製造，不過，英特爾前執行長季辛格近日接受《金融時報》訪問時直言，雖然台積電正在亞利桑那州建廠，但在根本上，美國仍難改變對亞洲晶片供應鏈的依賴。

根據金融時報報導，季辛格2021年回鍋英特爾後，試圖將晶圓代工與自家產品線切割，重振製造領先地位，但未能吸引大客戶。

季辛格回溯，當時公司內部比原先想像的更糟，工程紀律鬆散，前5年都沒有產品能準時交貨，18A製程技術突破時程延宕，部分晶片產品甚至還由台積電代工，凸顯英特爾落後愈來愈大。

過去曾公開指出美國過度倚賴台灣製造，與台積電關係緊張，台積電創辦人張忠謀更曾指他「有點不客氣」。

季辛格認為，美國本土半導體製造要真正復興，須出現產業經濟版圖的重大位移，因矽晶圓蝕刻等高度複雜工程仍集中在亞洲，即使台積電赴美設廠，也難撼動供應鏈結構。

季辛格也對拜登政府在2022年通過晶片法案大感不滿，痛批撥款時程延宕，過了2年半還沒撥款。

至於對現任美國總統川普的看法，他透露曾與川普會面數次，認為川普是個情緒很滿的人；針對美國政府日前取得英特爾10%股權一事，他則表示樂見其成。

