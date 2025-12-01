前英特爾CEO：美國晶片製造離不開亞洲
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普上任後，急欲重振本土晶片製造，不過，英特爾前執行長季辛格近日接受《金融時報》訪問時直言，雖然台積電正在亞利桑那州建廠，但在根本上，美國仍難改變對亞洲晶片供應鏈的依賴。
根據金融時報報導，季辛格2021年回鍋英特爾後，試圖將晶圓代工與自家產品線切割，重振製造領先地位，但未能吸引大客戶。
季辛格回溯，當時公司內部比原先想像的更糟，工程紀律鬆散，前5年都沒有產品能準時交貨，18A製程技術突破時程延宕，部分晶片產品甚至還由台積電代工，凸顯英特爾落後愈來愈大。
季辛格
過去曾公開指出美國過度倚賴台灣製造，與台積電關係緊張，台積電創辦人張忠謀更曾指他「有點不客氣」。
季辛格認為，美國本土半導體製造要真正復興，須出現產業經濟版圖的重大位移，因矽晶圓蝕刻等高度複雜工程仍集中在亞洲，即使台積電赴美設廠，也難撼動供應鏈結構。
季辛格也對拜登政府在2022年通過晶片法案大感不滿，痛批撥款時程延宕，過了2年半還沒撥款。
至於對現任美國總統川普的看法，他透露曾與川普會面數次，認為川普是個情緒很滿的人；針對美國政府日前取得英特爾10%股權一事，他則表示樂見其成。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台灣「安捷航空」投入國防偵搜？路透揭軍民合作前景
酷澎「3370萬筆」個資外洩！韓媒爆嫌犯疑為中國人 CEO鞠躬致歉
擺拍的戰狼？中國外交官鏡頭前「手插口袋」 被爆轉身就安撫日企
其他人也在看
封面故事／中生代競爭暗潮洶湧 台積電接班布局魏哲家陷長考
上週科技業最重磅大事，莫過於退休的台積電資深副總羅唯仁帶槍投靠英特爾，雖然台積電已於25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。本刊調查，不僅老將跳槽敵營讓台積電董座魏哲家傷神，近期更因中生代接班競爭暗潮洶湧，讓他陷入長考。「衝刺先進製程重要性與日俱增，原本年初要晉升資深副總的王英郎，正面臨掌管先進製程的張宗生強力挑戰，由於過往曾有梁孟松因不滿人事安排，憤而跳槽對手對台積電造成傷害，CC（魏哲家）正陷入兩難。」知情人士對本刊說。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
第一銅一度飆逾9％漲停！專家曝兩大利多：中鋼等鋼鐵股有望出頭天
鋼鐵族群成為盤面焦點！鋼鐵類股指數盤中漲近 2%，力壓半導體等主要族群，中鋼（2002）等逾6檔鋼鐵類股盤中漲幅2%起跳，最高一度漲逾9％亮燈漲停，專家表示，今日鋼鐵股的走勢屬景氣回升等四大利多同時發酵，後續有望持續受惠通膨回落、降息預期升溫。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
矽光子成新世代顯學！法人點名「這7檔」AI光通訊股後市看俏 未來半年漲幅高達30%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在這個AI急遽發展的時代，為降低電訊號損失，同時提升傳輸效率，矽光子技術（CPO）越發重要，需求因而不斷成長，連帶推升光...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 9 小時前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 1 天前
中國AI、雲端半導體可期！外資看好信驊受惠
[NOWnews今日新聞]股王信驊再度被外資看好，美系外資最新報告中指出，持續觀察到中國的AI與雲端半導體領域持續展現強勁動能，中國雲端服務供應商（CSP）對AI和雲端業務仍持正面看法，進入2026年...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
機殼大單湧入！「這檔」10月營收年增53%創同期新高 2026年水冷、航太需求同步爆發
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導經寶精密（jpp-KY，5284）公布10月合併營收3.86億元，月增15.6%、年增52.93%，改寫歷年同期新高，累計前10月營收達30.12億...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
明年台股微笑曲線 投顧董座看高點34000點
[NOWnews今日新聞]台股2025年上演驚奇秀，近期因市場對美國聯準會降息預期降溫，指數受挫拉回。展望2026年市場趨勢，富邦投顧董事長陳奕光今（1）日指出，在台灣超額儲蓄將突破5兆創新高、貨幣型...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
月薪中位數不到4萬！它成立來報酬翻一倍 加班不如加碼
面對市場波動、不明局勢，定期定額是最適合投資人的投資策略，定期投入固定金額，能在波動期間自動攤平成本，且較不易受到情緒波動影響投資紀律。根據主計總處日前公布薪資統計，今年1-9月平均月薪達4.8萬，約有69.77％上班族領不到平均月薪，為了更貼近真實情況，主計總處也公布月薪中位數，1-9月中位數3.8萬元，與平均數有不小差距。國泰投信建議，投資人應該善用投資把薪水變資產，尤其台灣科技產業競爭力強勁、企業獲利佳，股民們可關注國泰台灣科技龍頭（00881），有望作為打造第二收入引擎的核心選擇。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
投資人盯AI、經濟數據 科技股成不確定因素
[NOWnews今日新聞]美國股市在感恩節休市一天後，於「黑色星期五」恢復交易的美股比平時提早收盤，交投清淡。在未來一週，投資人將關注人工智慧（AI）企業的獲利能力訊號，以及整體經濟健康狀況，以協助穩...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 17 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前