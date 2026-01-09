前菜到甜點都驚艷！網友點名「最適合約會」西式鐵板燒

夏慕尼被網友選為「最適合約會」的西餐鐵板燒。（圖／夏慕尼官網）





西式鐵板燒是許多人慶祝重要日子、約會、生日大餐的選擇，近年來台灣的高級西式鐵板燒的店家也越來越多，有網站統計了網友討論度最高的西式鐵板燒餐廳，排出10家網友最常討論的餐廳。

根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體，整理出了10家網友最常討論的西式鐵板燒餐廳，第一名是王品旗下的新香榭鐵板燒「夏慕尼」，許多網友大讚「前菜到甜點都很讚」。

夏慕尼在西式鐵板燒界屹立不搖的理由，網友認為有「鴨胸外皮煎得酥香，肉質卻保有驚人嫩度，完全顛覆以往對鴨胸乾柴的印象」、「鐵板炒飯粒粒分明又很香，我爸媽都覺得喜歡」、「牛小排跟蒜片真的很搭」、「湯跟前菜都很精緻又不隨便，麵包跟炒飯可以無限續加真的很讚」。

其他入榜餐廳

其他入榜的9間餐廳分別有樂葵法式鐵板燒、潼精緻鐵板料理、Will's Teppanyaki、墨賞新鐵板料理、明水然無菜單鐵板燒、極Teppanyaki鐵板燒、莫登铁板燒、L'Amour樂慕鐵板燒、食光宴鐵板料理。這些餐廳也各有各的特色，有的是採無菜單料理的模式，每吃一道菜都是驚喜、也有的餐廳採取不翻桌、不限制用餐時間的方式，讓客人可以無壓力的好好品味整份餐點。

