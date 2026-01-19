前萬事達卡副總淪外送員！中年失業內幕曝 本人吐殘酷處境：學會謙卑

（示意圖／報系資料照）

48歲的曼德爾（JayMandel）曾在萬事達卡（MasterCard）任職8年，一路晉升至副總裁，負責全球社群媒體業務，也曾在IBM工作。近年來，他轉任行銷顧問與大學兼任教授，但收入不穩定，只能尋找其他經濟來源，最後選擇投入Uber Eats外送。曼德爾說，外送的經驗讓他學會謙卑，不再覺得自己比其他外送員高人一等。

Business Insider報導，曼德爾職涯的高峰，是在萬事達卡工作的8年期間，他一路晉升到副總裁，負責全球社群媒體。近年來，他轉任行銷顧問與兼任教授，但這些工作並未帶來足夠的收入。為了創辦自己的公司，曼德爾在心理治療師的建議下，於去年10月開始為Uber Eats送餐。

他坦言，自己起初抗拒從事零工，認為以哥倫比亞大學碩士學歷投入外送工作，在社會期待中顯得格格不入。然而，實際投入後，曼德爾深刻感受到外送員在城市中的「隱形」處境，即便付出額外努力，也未必獲得回應或肯定。

曼德爾指出，外送平台向消費者收取高額費用，卻仍仰賴小費制度，並未真正保障外送員的收入與尊嚴。此外，演算法派單讓他在接單選擇上缺乏彈性。他也曾從事Uber Courier，協助個人之間運送物品，並認為這類服務更具社會價值。

目前，曼德爾每週透過外送賺取數百美元，用於孩子的生活與家庭支出。這段經歷讓他更加謙遜，也重新看待勞動價值。他強調，自己的處境並非個人失敗，而是反映出零工經濟下，許多專業人士在制度結構中被迫尋求多重收入來源的現實。

他強調，「在Uber Eats工作的經驗讓我學會謙卑。我不再覺得自己比其他外送員更高人一等。我努力微笑，成為別人一天中的一個亮點。我也從中獲得樂趣，能造訪新的餐廳，看到一些我平常不會去的社區。」

