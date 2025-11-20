前董座遭影射浮報預算 中油盼各界尊重司法勿捕風捉影

週刊接獲錄音檔，踢爆中油第三天然氣接收站疑似浮報2期工程款。針對音檔所提「總經理」，有立委認為應徹查是否為時任中油總經理、前中油董座李順欽；而李順欽則透過媒體喊冤。中油今天(20日)再發澄清稿，表示已啟動政風調查，也會配合檢調調查，在結果出爐前，籲請各界勿以捕風捉影的資訊惡意影射或指控，且該錄音檔並未明確指稱是中油的總經理，切勿以訛傳訛。

週刊接獲爆料音檔指出，三接第2期外推防波堤工程費用從新台幣94億一路浮報至253億元。經濟部、中油皆強調已重啟政風調查，檢調也已經展開調查。

中油董事長方振仁17日在立法院答復國民黨立委羅智強時指出，他是在2022年4月12日升任總經理，而根據週刊報導此案發生的時間點，是在請購預算核定階段，當時他尚未升任總經理。

羅智強隨後強調應徹查，錄音檔中的總經理，是否就是時任中油總經理的前中油董事長李順欽。

李順欽後續接受媒體採訪指出，對於這項汙名化指控感到憤怒、無奈，呼籲週刊盡快音檔，他更強調「百分之百跟我無關」。

針對外界諸多揣測與影射，中油20日再度嚴正澄清，相關工程都依照政府採購法辦理，過程公開透明，而週刊轉述的錄音檔，中油也已經重啟政風調查，並配合檢調單位調查，在結果出爐前，籲請各界尊重司法機關偵辦，勿以捕風捉影的資訊惡意影射或指控，影響中油聲譽及權益。

中油強調，方振仁近日在立法院專案報告及備詢時多次澄清，週刊報導的錄音檔內容無法證實有中油人員要求廠商浮報預算情事，且也未指稱錄音檔內所指「總經理」為「中油前總經理」或其他公司總經理，籲請各界切勿在公開場合或媒體採訪時，以大眾傳播的方式以訛傳訛影響相關個人聲譽。

中油表示，近年主動查察貪瀆不法案件屬於個案，為建構透明、廉能的工作環境，中油會持續精進各項廉政作為，盼外界支持。