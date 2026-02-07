前藍委再發聲：否定軍購與關鍵台美貿易協定是戰略錯誤

前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁。（本報資料照片）

美方持續對台施壓軍購案，前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁7日再發聲，美方多位政要都發聲，直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題。許毓仁建議，嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；但否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。

許毓仁表示，繼美國參議院軍事委員資深參議員Roger Wicker 和 Dan Sullivan 針對台灣軍購預算延宕發聲後, 美國參議院外交委員會 民主黨的夏亨（Jeanne Shaheen）與共和黨的瑞契（Jim Risch）罕見地以跨黨派名義公開點出台灣國會的僵局，並呼籲台灣各政黨「本於善意、跨黨合作，完整支持台灣的自我防衛」。

許毓仁說，他們的表述方式非常關鍵，這不只是對台灣內政的意見，而是直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題。聲明中特別對比了「與中共的政治作秀」與「強化防衛能力」之間的選擇，清楚傳達出華府對政治優先順序的關切。

許強調，華府對台軍售策略，核心並不只在武器數量，而在於台灣是否展現出一致、可信的政治決心來抵抗北京的脅迫。一旦美國重要決策者開始公開質疑台灣的政治凝聚力與防衛意志，這種疑慮就會進入政策討論的主流語境，而且極難消除。在當前高度極化的美國政治環境中，對台支持雖然仍然強勁，但已不再是完全無條件的。

夏亨與瑞契作為參院外交委員會的跨黨派領導，共同發聲代表台灣的內部政治，已開始被視為影響美台安全夥伴關係的變數，而不只是台灣自己的事情。台灣的預算程序屬於主權與立法權限範圍，美國國會形式上無法干涉。但在非正式層面，美國國會對台灣防衛的槓桿是真實存在的。可影響對台軍售與訓練的速度、規模，以及整體安全合作背後的政治信心。

許毓仁也說，美國總統川普一貫以高度交易性 (transactional)的角度來看待同盟分擔防衛成本(burden sharing)與安全夥伴關係。如果他接收到的主要印象是，台灣自己的立法院正在阻擋購買美國武器所需的經費，那麼這很容易被解讀為不是民主制度下的摩擦，而是搭便車 (free riding)。南韓關稅案例是一個有參考價值的對照。

許毓仁認為，台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。

