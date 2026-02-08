即時中心／徐子為報導



藍白10度封殺行政院版1.25兆國防特別條例審查，又有部分藍白放話要封殺台美關稅協定，引起美國關注。前藍委許毓仁繼5日在臉書發聲，認為藍白若持續阻擋軍購、關稅案「將不再被視為正常的國會監督」，昨（7）天他再發文示警，對藍白喊話「否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤」。





美國國防認為國防預算僵局「損害台灣安全、也損害美台夥伴關係」

許毓仁指出，繼美國參議院軍事委員資深參議員Roger Wicker 和 Dan Sullivan 針對台灣軍購預算延宕發聲後，美國參議院外交委員會（Senate Committee on Foreign Relations）罕見地以跨黨派名義公開點出台灣國會的僵局，並呼籲台灣各政黨「本於善意、跨黨合作，完整支持台灣的自我防衛」。



許分析，上述表述方式非常關鍵：這不只是對台灣內政的意見，而是直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題。聲明中特別對比了「與中共的政治作秀」與「強化防衛能力」之間的選擇，清楚傳達出華府對政治優先順序的關切。



許進一步指出，這之所以重要，是因為華府對台軍售策略，核心並不只在武器數量，而在於台灣是否展現出一致、可信的政治決心來抵抗北京的脅迫。一旦美國重要決策者開始公開質疑台灣的政治凝聚力與防衛意志，這種疑慮就會進入政策討論的主流語境，而且極難消除。在當前高度極化的美國政治環境中，對台支持雖然仍然強勁，但已不再是完全無條件的。



許認為，這代表台灣的內部政治，已開始被視為影響美台安全夥伴關係的變數，而不只是台灣自己的事情。



許坦言，台灣的預算程序屬於主權與立法權限範圍, 美國國會形式上無法干涉。但在非正式層面，美國國會對台灣防衛的槓桿是真實存在的，美方國會能影響對台軍售與訓練的速度、規模，以及整體安全合作背後的政治信心。即便是細微的變化——例如通知程序放慢（notification of Congress）、審查力度提高、政治急迫性下降，都可能對台灣的國防規劃產生放大效果。



許提醒，同樣重要的是，國會釋放的訊號，往往會深刻影響未來各屆行政部門如何在內部、特別是以成本效益角度來看待台灣。



川普的「觀感」至關重要



另外，許毓仁也擔心，美國總統川普一貫以高度交易性 （transactional）的角度來看待同盟分擔防衛成本（burden sharing）與安全夥伴關係。如果他接收到的主要印象是：台灣自己的立法院正在阻擋購買美國武器所需的經費，那麼這很容易被解讀為不是民主制度下的摩擦，而是搭便車 （free riding）。



許舉例，台灣近鄰—南韓關稅案例是一個有參考價值的對照，並不是因為兩者完全相同，而是它顯示了川普可以多麼迅速地，將他所感知到的立法阻撓，轉化為單邊施壓工具。截至目前，南韓政府派人來華府溝通依然無效，關稅維持25%。即便最終沒有具體行動，其風險仍在於：台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。



許對藍白示警喊話，嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／前藍委再說重話了：示警藍白否定軍購、台美貿易協定 是「戰略錯誤」

更多民視新聞報導

賈永婕狂追林宅血案 直接點名國民黨「不要再掩蓋真相」

恐嚇要殺八炯！單親男出庭「帶小女兒+老母親」檢察官秒嗆1句

「跳關渡大橋」驚悚畫面瘋傳 警方曝男子真實身分竟是嫌疑人

