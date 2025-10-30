前藍委川習會前操作「疑美棄台論」 民進黨：中國認知作戰不攻自破

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，所有質疑美國棄台的言論和判斷，都在川習會後不攻自破。（資料照片／袁維駿攝）

美國總統川普與中國國家領導人習近平今天（30日）上午在南韓舉行「川習會」，同時網路上出現許多疑美棄台言論，前立委吳斯懷也發文質疑此事。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕分析，所有質疑美國棄台的言論都來自中國的認知作戰帶風向，川普本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，因此各種有關台灣會被出賣的風向都被證實是錯誤判斷，不攻自破。

吳峻鋕午間在直播節目《午青LIVE》表示，國民黨前立委吳斯懷在川習會前發文批評「民進黨裝睡」，並貶低川普來捧高中國，但美國對台灣的戰略價值認知非常清楚，川普也「確實理解」台灣的重要性，前美國白宮副國安顧問博明表示，那些川普出賣台灣作為交易等說法，都是中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，就是要洗風向。

民進黨發言人韓瑩批評，吳斯懷明知中國在後面帶風向，但他身為國內前軍系立委卻跟上疑美棄台論的言論，這是很大的危機，顯示他們接收到中國的指示，配合進行認知作戰。韓瑩指出中國當前的輿論操作目標，不在於讓台灣人喜歡中國，而是試圖分化台灣社會、讓人民彼此對立、甚至「討厭自己的國家」，這正是認知戰的核心手法。

吳峻鋕指出，川習會結束後，川普本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向都已經證實是錯誤判斷，不攻自破。現在看起來沒有達到中國所期望的成果，台灣民眾也需要團結一致，才不會被中國認知作戰影響。



