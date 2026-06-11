前藍委廖婉汝獲提名監委 莊瑞雄讚「非常棒」：不曉得在野是否買單

民進黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲。(記者王藝菘攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統府今日公布第7屆29位監委提名名單，其中院長被提名人為陳永興，以及2名藍營被提名人包含新北市副市長謝政達、前國民黨立委廖婉汝等。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今受訪時盛讚，廖婉汝是一個好人、大姐頭，非常棒的政治人物，總統府釋出善意但在野黨是否會買單，就不曉得。

黨團書記長范雲指出，她所認識的陳永興一直都是超越黨派、為人民服務的醫師，不管是在過去民主運動時期，或在民進黨執政時，陳永興都給予監督、批判，是一位超越黨派的好選擇。監察院長肩負重要職責，必須監督政府有無違法之處，並依法行使憲法所賦予的權力，以她所認識的陳永興醫師，非常符合這項重要工作。

廣告 廣告

針對提名名單中包括藍營的人選前新北市副市長謝政達、前國民黨立委廖婉汝，莊瑞雄說，謝政達他並不認識，但廖婉汝的提名相當有意思，可能是要兼顧不同黨派，並釋出善意，但在野黨是否會買單，就不曉得。

他認為，若這些人選是由政黨推薦，或許較容易在審查時過關，但如果是民進黨主動釋出善意去找人，就難以評論。不過，廖婉汝是一個好人、大姐頭，自己過去也曾與廖競選、對壘過，她是一個非常棒的政治人物，個性也不錯。

莊瑞雄強調，總統基於憲法義務，負責任地提出適任人選，總統向各界舉才，但監察院人事案仍可能面臨朝野政黨間的對抗，到底能否過關，目前仍不知道，也呼籲朝野若立法院最終要反對人事案，也應提出理由，若認為是優秀的人選，不妨給予支持。

【看原文連結】

更多自由時報報導

總統提名監察院長陳永興 副院長王榮璋

總統府提名監察委員 29人背景一次看

獨家》層級保密！ 鄭麗文見了美國安會官員

加速統戰？幼兒園畢業下令唱「慶祝中共建黨百年歌」 家長傻眼

