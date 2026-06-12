前藍委獲提名監委要蔣萬安回答！廖婉汝：他以後若當總統廢不廢監院？

總統府公布監察委員提名名單，台北市長蔣萬安認為應廢除監察院，並呼籲藍白黨團全數否決29位提名人選、凍結監察院運作。對此，獲提名的前藍委廖婉汝今天（12日）表示，不反對修憲改成三權分立，但現在喊廢人不廢院「是在搞什麼東西」？她更質疑，蔣萬安以後若當總統，監院廢不廢？

廖婉汝。（報系資料照）

廖婉汝指出，現行中華民國憲法採五權分立制，因此設有監察院與考試院。她直言，若要修憲改成三權分立，她並不反對，但前提是藍綠雙方必須攜手推動，認真進行憲政改革工程，而非只是喊廢人不廢院，「是在搞什麼東西」。

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廖婉汝認為，修憲屬於重大憲政工程，蔣萬安若認為三權分立更可行，應該身體力行在黨內提出具體意見，邀集智庫、立法院黨團共同舉辦公聽會進行研究，而不是各自表述卻缺乏實際行動。她更針對蔣萬安提出直言不諱的反問：「蔣萬安以後若當了總統，監院廢不廢？」同時問道，若未來國民黨重新執政，還要不要廢除監察院。

廖婉汝表示，29位監察委員提名人選都經過審查程序，各具專業背景與想法，被提名者各有想要推動的事項。然而在當前政黨對立的氛圍下，人事同意權淪為政治化議題，讓這些專家學者成為政黨鬥爭的犧牲品。她感嘆，現在的做法是「因為民進黨提名了新一屆監委，才為了行使同意權在互罵」。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

廖婉汝進一步指出，面對監察院存廢議題應有兩種務實態度：其一是讓監察院好好發揮現有職能，其二是坐下來認真討論如何進行憲政改革，研究是否改為三權分立、雙首長制或總統制。她批評目前的做法既不務實也不負責，「今天為了同意權又吵了一陣子以後，時間過了就忘記了」。

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