前藍委砲轟竹縣初選因人設事？！林為洲質疑：要辦一場公平初選，有這麼難？

【民眾新聞網方健龍新竹報導】國民黨前立委林為洲今（4）日在臉書發文，砲轟「新竹縣是全台唯一特例：一場醜陋不堪的霸凌式初選！」文中更直指「一場史無前例的邪惡初選，應該中立當裁判的黨部竟成為個人的競選總部。」林為洲並質疑全國各縣市長黨內候選人，為何只有陳見賢一人完全反對全民調，同時感嘆「在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？」

目前已淡出政壇的前立委林為洲，2年來幾乎不涉足政治，熟料林為洲今天卻發長文抨擊新竹縣長黨內初選中央地方一條心，及新竹縣黨部完全成為陳見賢個人的競選總部，直白的內文相當辛辣嗆口。

林為洲指出，陳見賢主委自去年11/27宣布參選以來，以主委身分動員黨務系統為自己縣長初選造勢、宣傳、甚至攻擊同志的情事不勝枚舉，長達兩個月的動員後直至2/2公告才宣布請辭主委身分，代理主委也是原主委的人，已經毫無任何意義。林為洲也提出諸多疑點，說明這場初選的不公不平之處。

林為洲質疑說，如果採黨員投票的七三制是公平的，為何所有縣市長國民黨內候選人，至今為何只有陳見賢一人完全反對全民調，只敢採用黨員投票七三制？他也批評11月27日陳見賢主委宣布參選以來，整個過程只有中央和陳見賢主委完全掌控遊戲規則和所有時程。手握黨員系統的陳見賢在下令黨工及黨員幹部們，協助黨部進行完數百場的客廳會、說明會與餐會等參選活動後，中央才突然正式公告新竹縣將採黨員投票的方式進行初選。

林為洲痛批竹縣初選是一場早已設局、因人設事的不公平不透明的初選機制，這就是國民黨最堅持自豪的「制度」，請全國所有的從政同志、大老、先進及評論者良心自問，這是公平的初選制度？林為洲感嘆「在新竹縣，國民黨要辦一場公平的初選，怎麼這麼難？林為洲發文也引起不少網友紛紛留言表達意見。

針對前藍委的抨擊言論，陳見賢團隊今天傍晚則發出新聞稿反擊，發言人田芮熙表示，立委徐欣瑩陣營近日多次對國民黨新竹縣長初選制度提出質疑，甚至以「公器私用」、「霸凌」等言詞，抹黑國民黨與基層黨員，將黨員投票形容為「暗箱」、「人為操縱」，是對新竹縣所有忠誠黨員最深沉的蔑視與傷害。「難道因為無法獲得黨員認同，選情告急，就羞辱制度和黨員？」

田芮熙強調，初選時程與規則皆由中央黨部統一核定，陳見賢也依照規範，於2月2日公告日正式辭去主委職務，展現風骨與對制度的尊重，相關指控完全是無稽之談。

「政治是為人民服務，不是為個人量身訂做。」田芮熙呼籲，應回歸政見討論與地方建設的願景，而非動輒以毀滅性的言論和手段，不斷抹黑與攻擊國民黨。

《圖說》林為洲在臉書發長文抨擊新竹縣長黨內初選，直白內容相當辛辣嗆口。（圖／翻攝林為洲臉書）