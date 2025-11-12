前藍委稱沈伯洋醜聞會出現 律師：中共在台內鬼陸續現形

記者李鴻典／台北報導

中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今（12）日受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。黃帝穎律師則說，中國通緝沈伯洋後中共在台內鬼陸續現形；前藍委邱毅就稱估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。

被央視製偽紀錄片起底，沈伯洋痛批，不要妄想用羅織罪名方式把手伸入台灣。（圖／沈伯洋辦公室提供）

黃帝穎律師表示，沈伯洋長期研究及宣揚「民主防衛」及防制紅色滲透，這在歐美等全球民主國家很正常，甚至在美國、澳洲更是近年顯學，但中國氣急敗壞宣稱沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織全球抓捕，甚至透過中國官媒央視製播八分鐘影片自稱起底沈伯洋，可見沈伯洋做對了獨裁所中共害怕的事！

中國通緝沈伯洋在國際法上毫無意義、全球民主國家均不會向獨裁中國引渡政治犯！黃帝穎律師指出，在法律上，中國片面通緝沈伯洋，且明顯出於政治因素，全球民主國家根本不理會中國的政治通緝，民主各國不論有無與中國簽訂「司法互助協議」，依據各國國內的「民主憲法」及國際人權兩公約，均無法向獨裁中國引渡政治犯，中國宣稱通緝沈伯洋，在國際法上毫無意義。

中國通緝沈伯洋後中共在台內鬼陸續現形；黃帝穎律師也表示，最扯的是，台灣竟有特定政客、網路帳號及媒體宣稱「台獨分子都難逃清算」、「賴清德跪求韓國瑜救撲馬」等低劣政治口水，明顯配合中共定調，更實證沈伯洋防制紅色滲透如照妖鏡，已陸續讓中共在台內鬼現形！

前藍委邱毅則稱，大陸國台辦再嚴厲批沈伯洋。這件事不可能雷大雨小了。看來大陸對沈伯洋已摸清底，正在加大打擊力道。「我估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現」。

邱毅還說，沈伯洋自己應該清楚，台獨頑固分子清單𥚃有二十多人，為什麼大陸獨挑中他？答案很簡單，因為抓他不但師出有名，還可以落實。也就是抓他最有把握。他續稱，名嘴郭正亮講的沒錯，大陸掌握的犯罪証據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，為什麼由重慶公安來負責立案偵查，重慶公安手𥚃握著什麼秘密武器？

