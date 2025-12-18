前藍委認定未來朝野「一直戰到2028」但該過預算、法案也會過

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

總統賴清德、行政院長卓榮泰決定不副署、不公布施行立法院在野黨通過修正「財劃法」，使朝野對立再度升至高點，未來立院在野修法可能都將遭執政黨抵制。前國民黨立委陳學聖也指，這幾天朝野局勢看來大趨勢已定，就是不會和解，一直戰到2028，但朝野也都不願揹上「不顧民生」的罵名，所以該過的預算，該過的法案，應該也都會過，只是會覺得一直在吵架而已。

總統賴清德、行政院長卓榮泰決定不副署、不公布施行立法院在野黨通過修正「財劃法」，使朝野對立再度升至高點。（圖／卓榮泰臉書）

陳學聖說，賴卓體制撿到「不副署」這把槍，有似天上掉下來的禮物，以後只要不是行政院要的法案，一概選擇性不副署，甚至絕一點，連覆議都不提，等於「一票否決」，反正憲法法庭人數不足，早就無法運作，也就沒有違不違憲的問題。至於憲法學者吵成一團，在賴卓眼裡，至多也是書生論政，影響不了大局。

陳學聖也說，在野部份，藍白已都表明不會解散國會，也不街頭抗爭，就是回歸民主監督機制。但民主精神都已被執政黨摧毀了，不知還有什麼有力有效監督機制？質詢也只是找官員來罵，但相同的話，又不知能罵多久？刪預算則會又被民進黨操弄民意反撲。

陳學聖認為，目前最大宗的兆元軍購案，可是最能展現在野最強監督力量的項目，又不知在野黨是否作足功課。

陳學聖以自身多年的國會經驗，看到一些隱憂。他指出，目前執政黨對財劃法、及年改修正案鐵了心，反正財劃法民眾搞不懂，年改修正案只影響退休公教人員，對民進黨而言，這些不是重點選票，不執行也沒差。

陳學聖建議，在野諸侯要能同步前行，同步反制，以免逐一被擊破。而立院在野委員，更要用功些，精準看懂預算貓膩，好好審查把關，讓民眾眼睛一亮，士氣大振。這更有勞黨主席鄭麗文多費點心，既然已確定在對抗中要匍匐前進，就先把基本功好好蹲馬步作好。

