前藍委點出藍白合棘手處 憂問「黃國昌會球員兼裁判嗎？」

黃國昌與鄭麗文昨舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談。（資料畫面）

藍白兩黨主席會談落幕後，前國民黨立委陳學聖今（20日）發文指出，民眾黨主席黃國昌在兼任黨魁的同時，又表態參與新北市長角逐，是否形成「球員兼裁判」的角色衝突，國民黨潛在初選者相對被排除在外，感受是否公平？若藍白最終破局，國民黨真要家規伺候嗎？他認為這些問題愈早處理，勝選機率愈高。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨日進行高峰會談，外界關注2026藍白合，黃國昌會後受訪表示，雖希望成為更好的選項，但若有更適合人選，也願意支持。

廣告 廣告

陳學聖今日針對雙方會談提出疑慮，他先是肯定藍白合跨出第一步，會場和諧，外界也充滿期待，但進入實質的協商，第一個問題就會浮上來：黃國昌是民眾黨黨主席，又要參選新北市長，會有「球員兼裁判」的角色衝突嗎？

陳學聖指出，除了新北市外，嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹市也可能涉及藍白合，另外還有民代部份，他認為，初選機制如何確認、民調是否為唯一依據等問題，是全局關鍵，若處理不當，國民黨潛在初選者可能被排除，是否會感覺不公平，若最終藍白破局，國民黨真要家規伺候嗎？他直言，這些棘手問題在藍白相見歡後就必須面對，越早處理，勝選機率越高。