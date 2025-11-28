前藍發言人質疑賴推1.25兆國防預算 王義川嗆：屎滾才要買馬桶？

政治中心／劉宇鈞報導

總統賴清德26日召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，會中提及未來8年將投入1.25兆國防特別預算。前國民黨發言人蕭敬嚴質疑，此刻的狀況是否有如此危急；民進黨立委王義川則酸，總不能「屎滾了才去買馬桶」。

賴清德在會中除了提到1.25兆國防特別預算，他也直言，中共以2027年完成武統台灣的準備為目標，企圖以武逼統、以武逼降，併吞台灣；向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。

蕭敬嚴27日在節目上說，增強國防、避免其他國家恐嚇威脅或武力攻打，他想這是全民都同意的，但問題是說，「現在是不是危急成這個樣子？」，如果是，那大家也會支持，但如果還不是，現在這樣做的真正理由為何？這樣就能避免戰爭？這個應該是台灣民眾最想要問的。

王義川認為，有關「危急」這兩字，有人用一句話比喻，「屎滾了才去買馬桶？」，難道是這樣嗎？蕭敬嚴回應，台灣當然會做好萬全的準備，但要思考如何去有效避戰。

王義川再說，避戰議題，國民黨要去跟中共說，不能夠打台灣；他也認為，身為國民黨主席的鄭麗文，也該去跟中共領導人習近平講，不是兩岸一家親？為甚麼還要打台灣？

