前藍黨部主委讚適任內政部長 童子瑋謙回：持續替基隆市民服務、謀福利
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導
2026九合一選舉時間在即，藍綠白3大陣營提前進入備戰狀態。前國民黨基隆市黨部主委李伯元昨（30）日針對基隆選情及相關人士在其專欄《幽湖閒話》分析指出，基隆議長童子瑋相當適合出任內政部長，不急於與現任市長謝國樑兩虎相爭，引發在地政壇討論；對此，童子瑋表示，感謝李伯元的肯定和謬讚，而現階段會專注在議長工作，不管未來有什麼角色，都會持續替基隆市民做服務、謀福利。
談及基隆人在台灣政壇的特別之處，李伯元說，眾所矚目的台中市長盧秀燕是基隆女兒，被認為是爭取大位的人選，而國民黨立委林沛祥一鳴驚人，已成國會戰將及政論節目名嘴，和同黨立委亦是基隆子弟羅智強並駕齊驅。他提到，看今日頗受注目的新聞，前基隆市長林右昌將出馬競選台北市長，而謝國樑打造新基隆，頗有所成，「一任市長、大選兩次，全台最先闖過罷免，競選連任勢所必然」。
「基隆地方不大人口也不多，但基隆是國際港都地靈人傑，培育了不少治國菁英。若能不分黨派，共同建設家國，就是鄉親之福。」李伯元指出，童子瑋雖為後起之秀，卻年輕有為，和謝國樑相較，無論是家世和參與為民服務工作，都早有淵源。他認為，童以無黨籍參選市議員，藍營樂觀其成，只因與總統賴清德親戚關係影響而披上綠袍，「意外」當選議長之後，深知勤走基層之重要，並創設「議政顧問」廣納市政英才，一統綠營，在基隆實力驟增。
為布局2026地方大選，民進黨2026年選舉對策委員會於9月10日召開首次會議，李伯元進一步表示，綠營積極為選舉佈局，繼已宣布4縣市長提名人選之後，基隆市預定12月提名，一般預料，基隆必然提名童子瑋參選，成為府會首長相爭的局面。
「然而，有關心童子瑋前程的，認為謝國樑、童子瑋兩位基隆菁英相爭必有一傷。」李伯元指出，謝國樑清廉勇於開創，競選連任大勢所趨，在任者的優勢和實力不可忽視，尤其謝、童有許多共同的朋友，認為沒有必要兩虎相爭。他認為，以童子瑋的表現，和賴清德急於用值得信任的自己人，在大罷免之後，內閣有大調整必要，若是由童出任內政部長，以其口才幽默及好人緣，是很理想的人選。
此外，李伯元也分析，一般認為總統大選，為增加基隆得票數，非用童子瑋不可，其實基隆綠營票數成長有限，何況，綠營有議員張之豪、鄭文婷及前立委蔡適應等，選市長不乏人才，「何況童議長當了部長更有助於大選，值得三思」。
對於李伯元建議可出任內政部長，童子瑋表示，李伯元是基隆在地的政治資深前輩，內政部是很重要的部會，內政部長劉世芳也是自己在黨內很敬重的前輩，感謝他的肯定和謬讚。
童子瑋也說，他和謝國樑確實認識很久，雖然兩人政黨理念不同、做事方式不同，但都在為基隆打拚，現階段會專注在議長工作，不管未來有什麼角色，都會持續替基隆市民做服務、謀福利。
照片來源：翻攝自童子瑋、謝國樑臉書
