前蘋果首席設計師操刀 這輛法拉利一坐進去就不想下車

法拉利邁向電動化的關鍵一步即將到來。品牌確認首款純電動車將分三階段亮相，而車名也正式曝光，命名為「Luce」，在義大利語中語意為「光」。這款劃時代新作預計於今年稍晚正式發表，五月則會先在義大利的專屬活動中揭曉外觀輪廓。

車名也正式曝光，命名為「Luce」，在義大利語中語意為光。（圖／翻攝Ferrari網站）

蘋果御用設計團隊跨界助陣

Luce的內裝由LoveFrom操刀設計，這個團隊正是由前蘋果首席設計師Jony Ive創立。也因此，整體座艙風格跳脫傳統法拉利的競技感，轉而呈現極度簡潔、帶有濃厚科技美學的設計語彙，被不少人形容是「最像蘋果產品的法拉利」。

座艙風格跳脫傳統法拉利的競技感。（圖／翻攝Ferrari網站）

三螢幕座艙科技感爆棚

車內配置三塊螢幕，包含駕駛儀表、中央資訊娛樂螢幕與後座控制顯示。駕駛儀表由重疊面板構成，鏤空設計讓後方螢幕若隱若現，營造立體航空感。方向盤則重新詮釋 50、60年代經典木質三輻設計，鋁合金元素貫穿其中，並保留大量實體按鍵，強調駕駛直覺。

車內配置三塊螢幕，包含駕駛儀表、中央資訊娛樂螢幕與後座控制顯示。（圖／翻攝Ferrari網站）

細節設計藏滿巧思

中央鞍座走極簡路線，只留下必要的車窗、車門與行李廂實體按鍵。Luce還配備玻璃鑰匙，內建電子墨水螢幕，插入中控鑰匙槽後，顯示顏色會即時轉換。中央螢幕甚至能顯示四種模式的專屬機芯，從時鐘、計時到彈射起步控制，儀式感十足。

中央鞍座走極簡路線。（圖／翻攝Ferrari網站）

四馬達輸出近千匹馬力

性能方面，Luce採用四具電動馬達，在Boost模式下可爆發高達986匹馬力，最高時速約309公里，0到100公里加速僅需2.5 秒，數據完全對得起法拉利之名。從目前揭露資訊來看，法拉利的純電首作，似乎已為電動超跑立下全新標竿。

