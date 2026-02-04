前行政院發言人陳宗彥驚傳腦溢血住進加護病房！馬偕：處於危險期

前行政院發言人陳宗彥。（資料照片） 圖：謝莉慧 / 攝

[Newtalk新聞] 前行政院發言人陳宗彥、內政部前次長驚傳二度腦溢血，今（4）日下午經緊急開刀，目前在加護病房觀察。馬偕醫院晚間表示，主治醫師與醫療團隊全力照護中，目前狀況已控制下來，不過現階段仍處於危險期，這幾天仍須持續密切觀察。相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

根據自由時報報導，陳宗彥昨日在台北與友人聚餐時突感身體不適，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，緊急到台北馬偕醫院就醫，目前仍在加護病房觀察，狀況尚不明朗。親友透露，事發當時，陳宗彥有注意到身體徵候緊急就醫。陳宗彥正在接受專業治療與密切觀察，後續情況仍需靜待了解。

馬偕醫院院長張文瀚指出，主治醫師與醫療團隊已全力投入照護，相關醫療處置也已完整進行，目前狀況已控制下來，不過現階段仍處於危險期，這幾天仍需密切觀察，院方將持續以團隊方式照護、全力協助。至於病情細節，張文瀚強調，基於病人隱私與醫療倫理，仍須在家屬同意後，院方才能對外進一步說明。

陳宗彥曾擔任內政部次長，在武漢肺炎疫情期間出任中央流行疫情指揮中心副指揮官，並在時任指揮官陳時中確診期間暫代指揮官職務，之後於2023年接任行政院發言人，未料爆出在台南市政府民政局長任職期間接受性招待並協助處理警察人事及視聽歌唱業等相關案情，遭依貪污治罪條例起訴，去年台南地方法院判決陳宗彥罪證不足獲無罪。

陳宗彥退居政壇後積極投入拳擊與韻律體操運動推廣，熱心社會體育活動，平日也在臉書或IG分享生活點滴。腦溢血消息傳出震驚親友與政界人士，前議員王浩宇稍早在臉書發文證實：「陳宗彥，目前在加護病房搶救中。希望平安。」大家紛紛表達關心與祝福，祈望他平安、早日康復

