前行政院長劉兆玄：台商仍視大陸為重要生產地及市場
2025兩岸企業家峰會年會，今（16）日登場，前行政院長、峰會台方理事長劉兆玄在開幕式上致詞表示，儘管國際經濟情勢和地緣政治發生劇變，全球產業鏈被迫重組，但台商仍然將大陸，視為重要的生產基地與市場。（葉柏毅報導）
今年的兩岸企業家峰會，12月16日到17日，在南京舉行，出席開幕式的陸方官員，除了大陸全國政協主席王滬寧之外，還有大陸國台辦主任宋濤、江蘇省委書記信長星、海協會會長張志軍；台方出席嘉賓則有峰會台方理事長劉兆玄、副理事長毛治國，與常務理事詹啟賢等。
劉兆玄致詞時表示，兩岸經貿往來，對雙方都極為重要。大陸是台灣第一大貿易夥伴，台灣是大陸第五大貿易夥伴。近年來大陸產業結構快速提升，兩岸貿易也邁向高科技；機電、高新技術產品和零部件占比，已超過三分之二，反映兩岸產業高度互補融合。過去四十多年來，台商在全球產業鏈中扮演重要角色，同時也在大陸布局運籌，成功協助大陸發展加工出口產業，證明雙方的合作，互利雙贏。
劉兆玄並強調，儘管近年大陸台商面臨嚴酷的挑戰，然而，台商仍然將大陸視為重要的生產基地和市場。兩岸未來可進行的合作領域還很廣闊，例如人工智慧、智慧製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等，今後都可以擴大推動。
