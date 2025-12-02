前西藏司政台灣立院開講 關切中共跨國鎮壓

立法院人權委員會今天(2日)晚上邀請前藏人行政中央司政洛桑森格(Lobsang Sangay)進行專題分享，他談及中共跨國鎮壓的嚴重性，包括台灣人、西藏人都備受威脅，但台灣有自己的島嶼、自己的國家，可以存活著，並堅持下去，就能成功。

立法院人權委員會2日晚上在立法院舉辦「達賴喇嘛的轉世：對地緣政治和台灣的啟示」演講活動，由立法院人權委員會會長范雲主持，與會者包括「台灣國會西藏連線」會長吳沛憶、台大政治系副教授陶儀芬，以及「西藏台灣人權連線」秘書長札西慈仁。

廣告 廣告

主講人洛桑森格是首位民選的西藏司政，以及首位非藏傳佛教僧侶出身的藏人行政中央領導者，他也是美國哈佛大學第一位藏人法學博士。

他在活動上指出，美國在2020年通過「西藏政策與支持法」，當中清楚表明，達賴喇嘛和他的追隨者應該決定他的轉世，任何政府、任何中國官員都不應該干涉，任何干涉的人都會受到制裁，美國非常明確的表明他們的立場。洛桑森格：『(原音)我們通過了一項名為「西藏政策與支持法」的法律，川普總統是簽署它的人，這是一部支持西藏的美國法律。』

洛桑森格也談及中共跨國鎮壓的嚴重性，他說，中共在50多個國家設立「海外警察局」，這意味著台灣人、西藏人、蒙古人、香港人將被中共追蹤，甚至被逮捕。不過，他也提醒台灣，擁有自己的島嶼、自己的國家，必須存活著、堅持下去，就能成功。

陶儀芬回應，中共之所以介入達賴喇嘛的轉世過程，不光是想控制西藏的土地，也想控制西藏的靈魂，因為中共很了解信仰的力量，而中共也曾藉由信仰的力量發動中國革命，但是，所有的權力都會使人腐化，在他們集中權力之後，其實也早就喪失了信仰。陶儀芬：『(原音)所以他之所以壓迫西藏，並不是因為是「無神論」或者是什麼的理由，在習近平所統治的中國，其實在很多領域都要去控制別人的信仰、控制別人的思想。』

范雲則表示，中共的跨國鎮壓最早就是對海外藏人，再來是對法輪功人士，還有香港人，現在正在對台灣人。她說，駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉日前和她聊到，以前的外交官未必會關注西藏或香港的議題，但過去他在德國時，就積極參與當地有關西藏與香港的活動，因此認識了關心不同議題的德國政界人物，後來他舉辦台灣活動時，這些德國人士也會前來參加。

范雲強調，呼應洛桑森格所講的「團結」，面對中共系統性的壓迫，大家若各自努力，就容易被中共各個擊破，所以必須團結起來。