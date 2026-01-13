前調查官收賄500萬放水潤寅案 入獄12年！拚再審喊冤：被誣賴

【記者謝亞庭／台北報導】多年前發生國內史上金額最高的潤寅詐貸470萬元弊案，董事長夫妻楊文虎、王音之各遭判刑25年、27年定讞。然而，檢方偵辦時查出案外案，發現調查局台北市調處前調查官郭詩晃涉收王女500萬元放水吃案，依《貪污治罪條例》違背職務收賄罪起訴郭男，經最高法院判處12年徒刑定讞。對此，已入監服刑的郭男因不服判決聲請再審，昨（12）日被提解至高院出庭，被媒體問及是否覺得冤枉，他則頻頻點頭回應。

全案緣於潤寅董事長夫妻楊文虎、王音之因周轉不靈，自2008年起以禮盒或現金收買多家公司或廠商，並製作不實交易紀錄向10家銀行詐貸，詐得的所得除了支付公司開銷，還讓夫妻檔能購買豪宅享受奢華生活。豈料，2人於2019年6月間陸續跳票並潛逃美國，最終仍被檢調透過司法互助下逮獲，各遭判25年、27年定讞。

然而，北檢偵辦潤寅案期間卻查出案外案。檢方發現，時任台北市調處調查官郭詩晃，曾於2009年間因都更關係，認識有富建設董事長洪村騫。結果當時承辦潤寅案的郭男，卻涉嫌透過洪男收受王音之的500萬元賄款，並向調查局報告稱「查無具體不法事證，同意改列資料參考」。

檢方認定，正是因郭詩晃不積極追查，導致楊氏夫婦得以繼續詐貸、潛逃美國，依違反《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪起訴郭男。全案進入法院審理，一、二審均認定郭詩晃收賄而重判12年、褫奪公權6年；案經上訴，最高法院於去（2025）年11月駁回上訴定讞。

對此，郭男已於去年12月23日到台北監獄服刑，因不服判決而於日前聲請再審。高院於昨日召開再審訊問庭，並提解郭男出庭；庭訊時，郭男主張是洪村騫誣賴他，強調洪男未帶有裝500萬元的水果箱來訪，其律師也稱已找到洪男當時的司機，可證明洪男拜訪時是「空著手」的。

不過，檢方卻認為，該名司機曾稱「印象中」洪男沒有拿東西下車，認為相關其證詞不足以影響有罪判決，請求法院駁回再審聲請。高院後續將裁定是否准許開啟再審。

