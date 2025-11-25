前調查官郭詩晃捲潤寅案淚崩！72歲判12年恐「含冤而死」 強調絕無收賄

前調查官郭詩晃捲潤寅收賄喊冤。（圖／TVBS）

前調查官郭詩晃因捲入潤寅詐貸案，被依貪污罪判刑12年定讞，引發爭議。72歲的郭詩晃與律師召開記者會，強烈否認收受500萬元賄款協助吃案的指控，表示這是違法判決。他聲淚俱下地表示，若真入獄服刑，恐怕將「含冤而死」。潤寅詐貸案主嫌向12間銀行詐貸超過470億元，而郭詩晃被控在2017年收受賄款協助掩蓋違法情事，但他堅稱查無金流證據，是被莫須有的罪名冤枉。

郭詩晃在記者會上情緒激動，反覆強調自己的清白。他表示，自己服務公職40多年，一直清清白白，如今卻因一個莫須有的罪名而蒙冤。潤寅詐貸案的主要嫌疑人楊文虎和王音之分別被判刑25年和27年，他們涉嫌在15年前向12間銀行詐貸超過470億元。檢調指出，2017年王音之為避免違反商會法曝光，找來金主洪村騫，交付500萬元給當時的承辦調查官郭詩晃，要求他協助吃案。

郭詩晃的委任律師莊秀銘質疑證據的可靠性，表示如果有人在街上抱著水果箱，會非常引人注目。他還指出，王音之的隨扈和公司協理都表示當天老闆下車時沒有看到他拿東西。郭詩晃強調，檢調所謂的收賄案從頭到尾查不到金流證據，而且指控他收賄的證詞也前後矛盾，從一開始說是皮箱後來又改口成水果箱。

郭詩晃情緒激動地表示，自己已經72歲，被判12年徒刑，如果真的入獄服刑，不知道還能不能活著出去。他感嘆自己一輩子清清白白，認識不少人，最後卻可能含冤而死。郭詩晃在2020年1月退休，從事公職40多年。面對貪污罪判刑定讞的結果，他表示將提起非常上訴，繼續為自己的清白奮戰。

