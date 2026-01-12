前調查官郭詩晃收賄判刑定讞 主張無辜聲請再審

（中央社記者劉世怡台北12日電）調查局前調查官郭詩晃涉收賄500萬元，判刑12年定讞入監服刑。郭男聲請再審，今天提訊出庭。他表示，金主根本沒有拿裝500萬元的水果箱到他家，他從未收賄，冤枉又無辜。

全案起於，潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦涉嫌自民國99年8月起，向12家銀行詐貸逾新台幣470億元。台北地檢署依銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等人，楊文虎判刑25年、王音之判刑27年定讞。

檢調偵辦期間，發現王音之於106年間涉嫌透過洪姓金主，交付500萬元給當時正在偵辦潤寅案的台北市調處松山站調查專員郭詩晃，希望案件不要曝光。

廣告 廣告

郭詩晃涉嫌於收受賄款後，長達1年半未積極追查，最後以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。

一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，案經最高法院於114年駁回上訴，全案定讞。郭詩晃已在台北監獄服刑，日前聲請再審。台灣高等法院今天召開訊問庭，郭詩晃被提訊到庭。

郭詩晃主張，洪姓金主誣賴他，根本沒有拿裝有500萬元的水果箱到他家，他並未收賄，且已找到關鍵證人，符合「新事實、新證據」要件，足以推翻原確定判決所認定的犯罪事實，請求裁准開始再審。

郭詩晃的律師表示，郭的女兒上網搜尋，找到洪姓金主當時的司機，可證明洪姓金主到郭家時是空手前往，而500萬元現金具有一定的重量及體積，司機不可能沒看見。案發後司機已離職，且洪姓金主不提供司機個資，導致審理期間無從請求法院傳喚司機。洪姓金主是否曾拿賄款給郭男，為本案最重要的事實，應予釐清。

公訴檢察官表示，洪姓金主下車時是否有攜帶物品，依聲請狀內容，司機已表明因時間久遠，無法說清楚，僅稱印象中沒有拿東西，屬枝微末節，無須進一步釐清，且不足以影響原確定判決對犯罪事實的認定，請求法院駁回聲請。

法官庭末諭知，全案候辦。郭男還押時面對媒體詢問是否未收賄、是否冤枉無辜，猛點頭稱是。（編輯：蕭博文）1150112