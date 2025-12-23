前議員下藥性侵前妻長達13年！「揪5男一起犯案」下場慘了

英國前議員下藥性侵前妻長達13年。示意圖／Pixabay

英國前議員楊恩（Philip Young）近日遭指控，過去13年間多次下藥迷姦前妻，甚至揪另外5名男子一起犯罪。警方指出，6人共被指控56項性犯罪，主嫌更被挖出持有兒童不雅照，案件曝光後震驚當地社會。

根據《BBC》、《路透社》等外媒報導，威爾特郡（Wiltshire）警方指出，現居於倫敦恩菲爾德（Enfield）的49歲前議員楊恩（Philip Young）涉及多項性犯罪，並在2010年至2023年間下藥48歲前妻喬安妮（Joanne Young），使對方昏迷或喪失抵抗能力後，進行性行為及偷窺。

此外，楊恩因持有兒童不雅照片以及其他「極端照片」，已被還押候審，預計在當地時間23日，於斯溫頓（Swindon）地方法院出庭接受審判。警方表示，喬安妮主動放棄法律賦予的被害人匿名權，選擇公開身分來面對日後的開庭程序。

前議員迷姦前妻還揪5男一起犯案！警方揭完整名單

警方指出，除了楊恩之外，另對5名共犯男子起訴，目前均被交保釋放，同樣將於23日在斯溫頓地方法院出庭接受審判，名單包含：

馬克索尼（Norman Macksoni），47歲，涉1項強姦罪與持有極端影像罪。

漢密爾頓（Dean Hamilton），47歲，涉強姦、性侵（包含插入式性侵）、2項性騷擾。

多伊爾（Conner Sanderson Doyle），31歲，涉插入式性侵、性騷擾。

威爾金斯（Richard Wilkins），61歲，涉強姦、性騷擾。

哈桑（Mohammed Hassan），37歲，涉性騷擾。

威爾特郡刑事總警司史密斯（Geoff Smith）形容，這次起訴，都是「複雜且大規模」調查中的重大進展。他也透露，喬安妮接受專業訓練的警員協助下，並多次與警方及相關單位討論後，才決定放棄匿名權。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權,請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害,請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



