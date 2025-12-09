前議員張志豪上架「超慧做事中和更豪」看板 要下架侯友宜擺爛團隊

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市議員參選人張志豪上個月27日辭去黨職，9日在中和上架「超慧做事、中和更豪」和新北市長參選人蘇巧慧首面聯合看板，張志豪表示，他將展開「市政監工行動」，用短影音的方式呈現侯友宜8年市政的擺爛，尤其是萬大中和樹林線的工程延宕，讓沿線店家和民衆苦不堪言，不論是台北市副市長、前新北市副市長李四川還是現任的副市長劉和然，都有責任。

張志豪說，為展現深耕基層的決心，也突顯有別於國民黨內部的分裂和互鬥，相信團結一致、超會做事的新北隊，一定能贏回新北，「蘇巧慧絕對是一隻超強的母雞」。

張志豪說，此次參選除了秉持清廉正派、專業問政，擴充服務量能，同時協助強化宣傳中央執政的政績，即時闢謠協防，堅定守護民主、追求進步，未來中央地方聯手拚建設福利，達成「信賴台灣、新北會做事、中和更好」的目標。

張志豪強調，若明年再獲中和鄉親支持肯定，重返議會問政，將全力向未來蘇市長爭取完成7項中和重大建設，包括加速檢視灰磘都市計畫、催生中和生醫園區、檢視國管院都市計畫，全面優化國管院綠地大操場、人行道大翻新，一年改造一條示範道路、催生南勢角齊魯綠地大公園、加速解決南勢角聯外道路壅塞問題、爭取瓦磘溝親水綠帶和打造中小學AI教育環境。

