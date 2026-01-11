前議員捲土重來 現任壓力大

前高雄市議會副議長蔡昌達喊出「為地方再拚一次」，爭取第11選區（大寮、林園區）黨內初選提名。（洪靖宜攝）

高雄市議員選戰升溫，除現任爭取連任、新秀搶出頭外，多位曾在議會擁有豐富經驗的老將也相繼宣布重返戰場，形成新舊勢力交鋒局面，也對現任議員帶來壓力。前副議長蔡昌達喊出「為地方再拚一次」，前議員陳若翠也持續深耕，三民區黃淑美宣布重返議會，童燕珍也不排除再戰。不過，民心思變，能否成功回鍋，老面孔也得推出新意。

民進黨前副議長蔡昌達在第11選區（大寮、林園區）具有地方實力，上回在初選落敗，今年再度宣布參選，得先通過黨內初選。他喊出「為地方再拚一次」，頻繁參與地方社區活動、市場拜票，透過粉專分享在地美食與選民服務紀錄。

另外，在「韓流」旋風助攻下，於民國107年參選第8選區（前金區、新興區、苓雅區）成功進入市議會的國民黨陳若翠，上屆連任未果，而後轉戰參加高雄市立委第4選區（林園、大寮、鳥松、仁武區）選舉，但不敵實力堅強的綠委林岱樺，目前她持續勤跑地方行程，有望爭取參選第5選區（大社區、仁武區、鳥松區、大樹區）選舉。

提到競爭激烈選區之一，莫過於第7選區（三民區），受高雄人口變化影響，有望恢復到過往的應選8席名額，成為各政黨兵家必爭之地。近期民進黨前議員黃淑美宣布投入選戰，她曾任高雄輪船公司董事長約3年半，被視為具備行政與地方經驗的在地老將；同選區，國民黨前資深議員童燕珍不排除再度參選，她曾連任5屆議員，此次能否順利回鍋，值得關注。

老將優勢是擁知名度，不需從零建立曝光度，擁有一定地方人脈和組織，但政壇人士分析，前議員重新挑戰勢必也會被放大檢視，參選人及競選團隊不僅要有體力，還得跟上不同以往的選舉步調和節奏，相較之下選民還是希望能給年輕人機會，怎麼將「老面孔」轉化為加分項目，讓外界發現自己與過去不同之處，也使得此次選戰比過去更具挑戰性。