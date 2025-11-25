前議員掏360萬發「遊日金」 鄉民擠爆搶登記

前新竹縣議員孫金清，自掏腰包360萬元，要贊助1000名新豐鄉居民，每人3600元赴日補助金，藉此力挺日本。（圖／東森新聞）





一早好多民眾擠爆搶登記要領錢！前新竹縣議員孫金清，自掏腰包360萬元，要贊助1000名新豐鄉居民，每人3600元赴日補助金，藉此力挺日本。今（25日）一早9時多，就有上百位民眾聚集鳳蓮宮，要來登記領取補助金，但也被懷疑贊助遊日本疑似有賄選之嫌。

一大早，新竹鳳蓮宮外頭擠了滿滿人潮，排隊人龍還排成ㄇ字型。工作人員忙到手停不下來，畢竟現場聚集上百人，大家都是要來登記領取遊日補助金。新豐鄉居民表示「這個福利還不錯，剛好又有計畫要出國，剛好領到這筆錢還滿不錯，一直對日本都是很支持」。

人稱孫大炮的前新竹縣議員孫金清，23日宣布要發放360萬台幣給1000名新豐鄉居民作為遊日補助金，每人可以領取3600元，大約是1萬8000日圓。孫金清表示，無論民眾想要購買日本伴手禮還是機票，只要將相關單據影印下來並交給志工，就可以完成申請程序。

由於先前日本保守黨議員百田尚樹說，中國人減少赴日旅遊，可能造成高達2兆2000億日圓損失，但這些錢平分給日本1億2000萬位國民，每人只要花1萬8日圓，就能讓中國觀光客減少，他非常樂意。

加上2年前台灣鳳梨遭打壓，被中國禁止進口，前日本首相安倍晉三率先帶領國人吃台灣鳳梨，替台灣農友止損，這回日本出狀況，孫金清也情義相挺。前新竹縣議員孫金清也提到，日本首相高市早苗曾強調「台灣有事即日本有事」，一旦台海發生狀況，日本應會啟動安保機制；但中國大陸外交官薛劍卻以帶有威脅性的語氣恐嚇她，這種行徑讓台灣人無法接受。孫金清表示，因此希望從日本觀光受到的損失著手，盡可能協助彌補。

原本登記發放贊助金，是希望各村村長或鄉公所協助辦理，但因為有現金往來，明年又適逢地方大選，擔心有賄選疑慮，後來才改請鳳蓮宮幫忙。孫金清也強調自己已經76歲，沒有再參選的意願，只是希望用一己之力，帶動國人一起挺日本。

