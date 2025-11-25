前議員林穎孟涉貪後抖出同夥！ 辦公室主任挨告遭起訴

和林穎孟共謀詐領助理費的吳香君遭起訴。（圖／翻攝畫面）

時任台北市議員林穎孟涉嫌詐領26萬助理費，被依照貪汙治罪條例起訴、判刑，全案上訴至二審。林穎孟事後反控時任辦公室主任吳香君才是負責申辦補助的人，並出面提告。台北地檢署今日（11月25日）偵結此案，認定吳香君同樣涉案，依違反貪汙治罪條例公務員利用職務上的機會詐取財務罪起訴。

林穎孟2018年當選台北市議員，黨籍為時代力量，吳香君為其辦公室主任，楊尚偉則是其公費助理。由於楊尚偉的課業原因，林穎孟於2019年9月28日將其資遣，不過應該自討腰包給付在「公費助理薪資」範圍外資遣費的林穎孟，卻與吳香君共謀，於11月才向市議會辦理停聘。

市議會承辦人員因此認定楊尚偉工作一直持續至10月，並將10月份的3萬元月酬金撥入楊尚偉帳戶，另將勞保費2372元、健保費1373元、勞退機關提撥補助款1818元撥入林穎孟帳戶，林穎孟和吳香君共詐領3萬5563元。

事後，林穎孟遭助理檢舉，檢方更調查出在前男友葉曜彰創業開設公司時，還將公司設計師拿來當助理人頭，並藉此詐領了23萬餘元的助理費。林穎孟被檢調查辦時，因為認為是遭前辦公室主任吳香君向媒體爆料抹黑，林穎孟告發吳香君共謀詐領助理費。

