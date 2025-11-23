前議員自掏360萬挺日 新竹「這鄉」居民可獲1.8萬旅費贊助

曾任新竹縣議員的孫金清（左）自掏360萬元，提供新豐鄉民赴日旅遊補助。（圖／報系資料照）

中國近期針對日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」的強硬表態，接連施以旅遊警示、水產品禁輸等報復性措施，引發台灣社會關注。對此，曾任新竹縣議員的孫金清宣布，自掏360萬元提供赴日旅遊補助，鼓勵新竹縣新豐鄉民以實際行動支持台日情誼，並聲援在國際舞台上力挺台灣的日本首相高市早苗。

孫金清指出，中國過去曾在台灣鳳梨盛產時無預警禁止進口，而日本民眾當時則主動採購力挺台灣農民，展現深厚友誼。如今中國再度以經濟手段施壓日本，他坦言「看不下去」，決定由在地出發，推動具體行動回應打壓。

這項補助計畫將發放給符合資格的新豐鄉居民，每人可獲得1萬8000日圓（約新台幣3600元），總名額為1000人，額滿為止。申請條件包括設籍新豐鄉滿一年，並須取得當地村長認可，且須提出赴日機票等相關證明文件。

孫金清表示，高市早苗在國會指出「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，展現堅定挺台立場，卻遭中國以旅遊限制、留學警告與水產品禁令報復。他強調，台灣與日本多年來互相支持，在對抗極權與守護民主的路上，台灣人也應展現行動力挺友邦。

曾任新竹縣第14屆議員的孫金清，因直言敢言獲封「孫大炮」之名，退休後轉行務農，長年關注公益。他曾捐贈消防救災車輛、在節慶活動中提供汽車作為摸彩獎項，也曾親赴花蓮災區協助救援，行事低調卻長期奉獻。

