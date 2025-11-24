前議員選前拋「1.8萬日圓遊日補助」 遭質疑時間點敏感

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發中國大陸實施限日令，造成日本觀光業損失超過2兆日圓。前新竹縣議員孫金清為表達對日本的支持，宣布將自掏腰包補助新豐鄉民每人1萬8000日圓遊日費用，名額1000人。然而，由於明年即將舉行九合一選舉，這項補助計畫引發賄選疑慮。對此，孫金清強調自己已76歲，無意再參選，純粹是想幫助鄉親，與選舉毫無關聯。

前新竹縣議員自掏腰包，補助鄉親遊日。（圖／TVBS）

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中國大陸立即實施限日令，導致日本觀光業陷入低潮。有學者估計，此舉造成日本觀光業損失高達2.2兆日圓。日本保守黨議員百田尚樹曾表示，若每名日本人能多消費1萬8000日圓，就能填補這個缺口。在此背景下，前新竹縣議員孫金清決定以實際行動支持日本，宣布將自費補助新豐鄉民赴日旅遊。孫金清表示，台灣人應該情義相挺，因此特別贊助新豐鄉的鄉親到日本觀光，每人補助1萬8000日圓，總計名額1000人。這項補助計畫的申請條件相當簡單，只要在新竹縣新豐鄉設籍滿一年，並提供赴日旅遊的機票或住宿訂購證明，交給村長確認後即可申請現金補助。

廣告 廣告

對於這項補助計畫，有民眾表示支持，認為這不僅能促進經濟，也能加強與友好國家的交流，增加大家前往日本的意願。然而，由於明年即將舉行九合一選舉，這項補助計畫也引發賄選疑慮。過去傳統的賄選方式包括現金買票、贈送禮品、舉辦餐會以及旅遊等，有候選人會在選舉前透過樁腳動員，免費招待有投票權的民眾旅遊。過去也曾有村里長以贊助旅遊的名義被查出涉嫌賄賂綁樁。面對質疑，孫金清強調自己已76歲，年事已高，沒有再參選的意願，提供這項補助純粹是為了幫助需要的鄉親，與選舉完全無關。這項爭議引發社會各界關注，也反映出選舉前敏感時期的各種政治考量。

更多 TVBS 報導

「台灣沒事、日本真有事」登中國微博熱搜第一 網友評論兩極

「您好我吃一點！」外交部貓咪哏圖挺日水產 網刷整排日料

中日關係惡化懶人包》高市早苗「台灣有事」與中日衝突制裁總整理

批高市早苗躁進、不負責 洪秀柱：和平統一台灣才能安全

