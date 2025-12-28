前議長張宏年無公祭低調出殯 兒最後深情告別：若有來世 希望再相遇

記者陳佳鈴／台中報導

台中前議長張宏年生前叱吒政壇、人脈雄厚，但家屬選擇以最沈穩、低調的方式送別，不僅未廣發訃聞，更不舉辦公祭，但今仍有2百多人前往送行。（圖／翻攝自張彥彤臉書）

前國民黨籍台中市議長張宏年於本月16日辭世，享壽73歲。家屬今（28）日上午為其舉行告別式，儘管張宏年生前叱吒政壇、人脈雄厚，但家屬選擇以最沈穩、低調的方式送別，不僅未廣發訃聞，更不舉辦公祭，僅於私人會所舉行家祭。然而，老議長生前累積的厚實人緣，仍吸引超過 200 名親友及政界要角自發前往捻香，場面哀戚肅穆。

張家此次治喪極其低調，並未選擇場地較大的殯儀館，而是選在私人會所。友人透露，張家近期陷入深沈悲痛，家屬希望外界記住的是議長生前服務鄉里的陽光形象與專業精神，因此家祭過程並未安排致詞，隨後即發引火化。

張宏年的驟逝令外界驚訝，主因與 2020 年發生的「盛唐中醫鉛中毒案」息息相關。當年張家因長期服用含禁藥硃砂的中藥粉，導致全家中毒，張宏年更因此腦部受損達四成、長期臥床，健康狀況大不如前。本月16日清晨，其子、現任市議員張彥彤發現父親身體冰冷、無呼吸心跳，雖難過但相驗時悲慟表示：「爸爸終於解脫了」。

由於家屬對死因是否與鉛中毒後遺症有關存有疑慮，台中地檢署檢察官為求慎重，已於本月23日會同法醫完成遺體解剖。檢方目前已採集檢體送交鑑定，目前鑑定結果尚未出爐。

一向與父親感情深厚的議員張彥彤也在臉書再度放上與父親的合照，並感性地寫下對父親的告別「若有來世、希望能再與您相遇！」他並感謝所有關心的好朋友，「請原諒我們用如此低調的方式送別家父，因為這是家父的人生結業式，家人希望以寧靜祥和的心情送最後一程。」

張彥彤議員與父親張宏年感情深厚，在告別式結束後也在臉書上PO文向父親道別。(圖/翻攝臉書)

