前議長張宏年睡夢離世「死因不明」 檢方將安排解剖

台中市議會前議長張宏年今天（12／16）傳出離世消息，享壽73歲，由於張宏年曾因盛唐中醫鉛中毒受害，健康狀況不佳，因此家屬對於張宏年死因存疑，對此，台中地檢署今日相驗後，初步認為死因不明，將安排解剖釐清。

根據報導，國民黨籍的張宏年，早年在父親的栽培下踏入政壇，1990年3月1日當選台中市議會（省轄市）第12屆議員；2002年3月1日連任第15屆台中市議員，並擔任台中市議會議長，縣市合併後，擔任一屆台中市議會副議長，之後漸漸淡出政壇，成功交棒給兒子張彥彤。

2020年台中市爆發「盛唐中醫鉛中毒」事件，院長呂志霖（原名呂世明）將硃砂、鉛丹入藥加入中藥，導致鉛、汞濃度超標，共造成38人鉛中毒，而張宏年、張彥彤一家4口都是受害者。

張彥彤就曾對外界表示，自己因重金屬中毒後神經受傷，導致手抖已經成為常態，還會常常偏頭痛，晚上睡覺時莫名抽搐。至於，他說父親張宏年因為腦部受損嚴重，後期24小時都需要看護，生活完全無法自己，他認為雖然誤食的量沒有立刻致死，卻害他們一輩子都留下後遺症。

由於家屬對張宏年死因存疑，台中地檢署表示，台中市第三警分局中午已向地檢署報驗，遺體經相驗後，初步認為死因不明，將會同法醫在下週安排解剖，以來釐清死因。

