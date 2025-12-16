前議長張宏年73歲過世！曾遭薛球綁架勒索3億贖金 一生3事震驚政壇

台中市前議長張宏年16日過世，享壽73歲。取自張宏年臉書



台中市前議長張宏年16日在家中辭世，享壽73歲。2020年，爆發盛唐中醫鉛中毒事件，張宏年、議員兒子張彥彤一家吃了含有鉛的中藥，張宏年因此鉛中毒腦損，身體一直未好轉。

張宏年在父親的栽培下，1990年3月1日當選台中市議會（省轄市）第12屆議員；2002年3月1日連任第15屆台中市議員，並擔任台中市議會議長，縣市合併後，擔任一屆台中市議會副議長，之後漸漸淡出政壇，成功交棒給兒子張彥彤。

張宏年性格鮮明且剛烈，回顧其政治生涯，2001年10月1日，遭要犯薛球與陳益華犯罪集團於服務處綁架，並要求新台幣3億元贖款，被綁3天後獲釋平安歸來，據悉，張家付出新台幣3,000萬元贖款。隔年10月，張宏年又遭自稱耕讀園槍擊命案的林明樺犯罪集團電話恐嚇，隨後警方加強其安全保護。

張宏年因綁架以及恐嚇電話兩度躍上新聞社會版，第三次躍上社會版則是他本人在2008年10月間，涉入電玩關說收賄案，最後法官裁定新台幣500萬元交保，限制住居及出境。

張宏年是台中市張派代表性人物，父親為前台中市議會（省轄市）副議長張光儀，叔公為前台中市市長張啟仲。張宏年將議員棒子給兒子張彥彤後，淡出政壇。2020年7月間，驚傳張宏年、張彥彤一家吃了含有鉛的中藥，張宏年因腦損，身體一直未好轉。

今（16）日上午5時45分，張彥彤報警，指稱要叫父親張宏年起床吃早餐，卻喚不醒，觸摸身體發現冰冷沒有生命跡象，明顯已死亡。

