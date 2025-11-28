前議長設局2／乞丐趕廟公！10年租約一毛沒付 李全教竟威脅酒商：讓你跳票跑路

李全教不僅涉嫌誘騙酒商貸款買房，更以「保護」為名要酒商將深坑與松山不動產租賃給他，卻從未付過任何租金，如今卻以履行租約，要求酒商限期搬離。（圖／資料照）

前國民黨台南市議長李全教被爆，疑似想空手套白狼，設局誘騙北市一名專營高檔紅酒酒商以合作投資為名，實際上卻是進行放貸之實，更假意向酒商租賃房屋，卻未付任何租金，再以欲履行租賃合約為名，要求酒商限期搬出，否則就讓他「跳票跑路」，其相關手法也曝光了。

據了解，李全教早在2021年3月間以「投資」成立公司為名，實際卻以「借款」名義匯出2000萬元給A酒商成立公司，雙方卻簽下「消費借貸協議書」後，等公司成立驗資後，李全教便開始不斷追討2000萬元款項，在A男表明無力還款後，同年10月隨即指示A男貸款4500萬買下一位李姓女子於深坑的不動產作為私人招待所，聲稱會介紹企業老闆向A男買酒讓A男獲利，同時拿出李女的存簿等要求A男將銀行放貸下來的貸款，將其中2000萬元匯出給他，以作為初期公司成立2000萬元的還款。

A酒商聽從李全教所言，貸款4500萬元買下位於深坑的不動產，花費2000萬元裝潢。（圖／方萬民攝）

儘管雙方已完成還款，但李全教2021年10月卻以同樣手法，帶著律師與多名男子前往A男的公司，以趕時間為由，拒絕讓A男以外的人進入會議室簽約，要求A男拿出印章蓋章簽名即可，再次強調「我不會害你」、「我以我的人格保證」，卻讓A男簽下第二份消費借貸協議書，載明A男因欲購買深坑不動產，向其借款2000萬元，合約中更要求A男簽下2400萬元的本票，若A男違約，李全教便得以進貨價7折變賣庫存酒類，在文末更註明A男後續不得再以「資金往來」為由，提出任何異議或協議瑕疵。

隨後李全教也以「借款」2000萬元，要A男開出12張10萬元的支票，以作為利息還款，實際上卻根本未給出2000萬元的借款，並陸續將總計120萬元的支票全數領走兌現。

A酒商事後調查發現，李全教指示他所購買的深坑不動產，該房產所有權人李女委託李全教全權處理。（圖／民眾提供）

A姓酒商依約在2021年11月向李女買房，以公司名義完成過戶。但讓A男冷汗直流的是，他回想起李全教當初以想了解A男位在松山酒窖庫存為由，在完成買房的2個月前，要A男整理一份庫存清單，清點酒窖內所有的高檔品項紅酒，「好讓老闆知道有什麼東西可以買」，實際上卻疑似為了掌握A男的身家財產，確認A男至少擁有市價約2億元的高檔酒類。

2023年間，A男花費2000萬元將深坑的私人招待所裝潢完後，李全教隨即以「保護」為名，用「愛新覺羅開發股份有限公司」名義，向A男以每月8萬元與3萬元租金，分別「租下」A男位在松山的酒窖與深坑的私人招待所，契約更是長達10年，甚至進行公證，相關費用全由A男所出，李卻從未付過一筆租金。

李全教疑似要求A酒商展延租賃合約至20年後被拒，直接翻臉要律師寄存證信函，要求A酒商限期搬離。（圖／民眾提供）

今年9月，李全教再度北上找上A男表示「欲延長租約至20年」，想更改合約，甚至在合約中載明合約期限中，李可以自行將租賃標的出借、轉租、頂讓或以其他方法供第三人使用，相關租賃所得憑單扣繳更全由A男繳納，A男的妻子發現不對勁，緊急阻止合約簽訂，未料李全教竟直接翻臉，表示若不簽合約對自己沒有保障，揚言A男不簽就要直接讓他跳票倒閉。

雙方因此多次爆發口角衝突，李全教先是主張A男欠其2000萬元款項，隨後又表示A男欠其3000萬元款項，更直接對著A男嗆聲，要他「可以開始跑路了」；雙方協商破局後，李全教隨即指示律師寄出存證信函，以履行租約為由，要求A男限期搬出，以免訟累，A男終於恍然大悟，怒報警提告李全教恐嚇取財。

