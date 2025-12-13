▲前護理人員返院抗癌，臺中榮總埔里分院安寧病房溫暖重聚感動人心。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】在臺中榮民總醫院埔里分院安寧病房內，近日悄然上演一場溫暖而動人的重聚時刻，為醫療現場寫下最柔軟卻深刻的一頁。主角是一位在院服務超過二十年的資深護理人員，長年以溫柔、堅定與專業，陪伴無數病人與家屬走過生命的重要時刻，也是同事們心中最可靠的依靠。

▲前護理人員返院抗癌，臺中榮總埔里分院安寧病房溫暖重聚感動人心。

八年前，疾病突如其來，讓她從熟悉的照顧者角色，踏上漫長而艱辛的抗癌旅程。即使歷經多次治療，她依然以一貫的樂觀態度面對，總是微笑安慰身旁的人說：「沒關係，我還可以。」然而，當病情再度變化、需要入住安寧病房進行症狀控制時，回到這個承載她青春與付出的地方，身分的轉換難免令人百感交集，這份複雜心情，所有曾與她並肩作戰的同事都深深理解。

廣告 廣告

▲前護理人員返院抗癌，臺中榮總埔里分院安寧病房溫暖重聚感動人心。

消息傳開後，過去一起值夜班、分擔壓力與歡笑的同事們紛紛前來探望，有人帶來珍藏多年的舊照片，有人細數當年夜班的點滴趣事，也有人只是靜靜地握著她的手陪伴。最令人動容的，是她的前主管特地到場祝福。這位在她初入護理職場時，如同母親般細心呵護、耐心指導的主管，曾在無數困難時刻親自帶領團隊完成挑戰，是許多護理人心中永遠的「護理領路人」。多年後再次站在病床旁，語氣依舊溫柔，彷彿跨越歲月的一場深情重逢。

▲前護理人員返院抗癌，臺中榮總埔里分院安寧病房溫暖重聚感動人心。

家人與多年好友也輪流陪伴在側，以最真實的行動給予支持。身為醫療人員，大家心裡都明白她正努力走在一條不容易的路上，卻默契十足地不談沉重，只用笑聲與陪伴傳遞訊息：「妳不是一個人，我們一直都在。」

臺中榮總埔里分院安寧病房團隊也特別協助安排一場小型而深具意義的聚會。「安寧病人公益拍攝計畫」發起人柯君燕攝影師特地自彰化前來，以溫柔細膩的鏡頭記錄這段珍貴時刻；魚池鄉「一個圓早午餐」負責人黃榆琁亦貼心提供餐點，讓病房空間多了一份家的溫度與人情味。

那一日下午，安寧病房裡瀰漫著熟悉的笑聲與深厚的情誼。她笑著、紅了眼眶，又再次露出笑容，而圍繞在身旁的每一個人，都用行動訴說著同一句話：「妳守護了我們二十多年，這一次，換我們守護妳。」這並非一場華麗的活動，卻是一段最真摯、最深刻的陪伴，也再次提醒人們，在生命旅途中，真正的力量，往往來自這些不求回報、溫柔相聚的時刻。