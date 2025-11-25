前資深副總羅唯仁退休前帶走機密「跳槽英特爾」 台積電提告要求賠償

台積電今天正式對前資深副總經理羅唯仁提告。

台積電今（25日）晚上發布新聞稿表示，已經對前資深副總經理羅唯仁提告，因為羅涉嫌在退休前帶走機密資料，並跳槽英特爾。

台積電前資深副總經理羅唯仁，涉嫌在退休前帶走營業機密資料，並跳槽到英特爾，今天晚上台積電發布新聞稿表示，已經向智慧財產及商業法院對羅唯仁提告，相關訴訟是依據台積電與羅唯仁之間的聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

台積電表示，羅唯仁從民國93年7月開始就在台積電任職，並擔任副總經理，103年2月升遷為資深副總經理，今年7月27日正式從台積電退休。去年3月的時候，台積電將羅唯仁調任「企業策略發展部資深副總經理」，相關部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無需再監督或管理研發部門事務。

但是，在轉讓企業發展部之後，羅唯仁仍要求研發部門（註：此指職級在資深副總以下同仁，並無監督隸屬關係）召開會議，並提供資料，以了解正在研發中以及未來規劃的先進製程技術。羅唯仁在任職期間，有簽保密條款和離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭的同意書。

台積電法務長方淑華今年7月22日與羅唯仁進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後的競業禁止義務級詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將到學術機構任職，並未說明將前往英特爾任職。

台積電指出，羅唯仁在離職後，立刻前往英特爾擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱EVP），羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密級機密資訊給英特爾，因此，台積電有採取法律行動（包含違約賠償）必要。

