前身《革命軍》 國軍官兵人手一冊《奮鬥》創刊70週年

為了慶祝《奮鬥》月刊創刊70週年，青年日報社今（13）日在台北文化營區智慧生活館舉辦「那些年陪伴我們的奮鬥」特展開幕活動，由政戰局副局長張維新少將主持，並邀請前主編唐健風等多位貴賓共襄盛舉，共同回顧《奮鬥》月刊陪伴國軍官兵70年來的重要歷程。

《奮鬥》創刊70週年特展。 (圖/青年日報)

青報社表示，國軍部隊人手一冊的《奮鬥》月刊，是虎帳時光中，官兵溝通的橋梁、筆耕天地，也是部隊官兵弟兄姐妹的精神食糧。《奮鬥》不僅是無數義務役男的共同記憶，更是國內出版界的長青典範。

青報社指出，《奮鬥》前身為1956年創刊的《革命軍》月刊，歷經70年發展，除了持續肩負國軍文宣任務，有助於堅定官兵愛國信念，也透過報導國軍榮耀事蹟，深化官兵對部隊的歸屬感與使命感，在提升國軍精神戰力上發揮不可取代的功能。

張維新副局長(中)主持《奮鬥》70週年特展開幕。 (圖/青年日報)

張維新副局長則在開幕致詞時表示，《奮鬥》自創刊以來，歷經不同時代變遷，從黑白印刷到數位時代，始終扮演官兵精神支柱與溝通的重要平台。他說，《奮鬥》或許只是官兵每月手中的1本刊物，卻一次又一次見證國軍官兵的努力與成長，內容橫跨政策宣導、心輔關懷與家庭層面，展現「面面俱到」的價值。他也期許，《奮鬥》持續傳承、精進，邁向下一個嶄新里程碑。

青報社表示，今天開幕的「那些年陪伴我們的奮鬥」特展，自即日起至1月19日展出，除了展出歷年《奮鬥》月刊珍貴刊物，完整呈現刊物沿革與時代脈絡外，也規劃「懷舊童趣柑仔店」，陳列多款古早味童玩與軍武拼圖，以喚起參觀者共同記憶；現場並設有拍照打卡區，讓官兵、民眾與「毛球」合影留念，增添互動與趣味性。

另外，活動也舉辦「幸福小棧大募集」，邀請讀者（粉絲）挹注資源，捐贈家中閒置的全新或九成新以上的兒童服飾及兒少學習用具，如兒童繪本、益智玩具、運動器材等，募集的相關資源將配合《青年日報》今年的偏鄉送暖活動，送愛花蓮光復，歡迎民眾熱情參與。

