前車之鑑 因應香港大火宜蘭縣消防局加強高樓演練及安檢

▲ 宜蘭縣政府消防局加強高樓救災演練。

【記者 林明益／宜蘭 報導】香港大埔屋苑宏福苑於114 年 11 月 26 日發生大火，造成多人傷亡，其中一名消防員殉職，該案讓高樓層救火及逃生等議題浮上檯面，宜蘭縣政府消防局為提升災害應變能力，強化救援效能，於12月3日上午針對本縣高層建築物進行消防安全檢查及災害搶救演練。

本次演練假紐約市大樓辦理，共計出動消防車6輛、救護車1輛、消防人 員 20人，想定高樓層建築物火勢沿著管道間迅速蔓延至高樓層，室內濃煙蔓 延造成建築物內能見度降低，考驗消防人員在能見度低下環境中的救援能力，分別進行火場搜索、傷患救護、避難引導及水線部署，模擬真實火災狀況下的多面向應變，此外，為避免消防人員在長時間且高強度作業下承受過度負荷，本次特別加入「R.E.H.A.B」災害現場後勤照顧機制，透過設置休息區、補充水分與降溫、監測人員身心狀況，確保救災人員能維持最佳戰力，強調消防安全不僅是救援民眾，也要守護第一線人員的健康。

廣告 廣告

▲大樓災民傷患救治演練。

另消防局針對轄內大樓檢修申報、消防安全設備、防火管理、防焰等項目加強檢查，稽查重點除全面檢查消防設備運作及緊急升降機設備使用，以確保系統功能正常、爭取消防人員搶救時效，另要求場所遇有增建、改建、變更使用或室內裝修施工，致影響原消防安全設備功能時，其管理權人應責由防火管理人制定施工中消防防護計畫報請備查並執行防火管理上業務，此外，針對設有防災中心之防災服勤人員，要求熟悉設備維護操作及強化初期應變作為，以維 護公共安全。

▲加強大樓安檢防範火警。

宜蘭縣政府消防局呼籲，高樓火災一旦發生，往往危險加倍，逃生更加困難，請大家務必落實定期消防檢修申報並辦理自衛消防編組演 練，落實平時防火及強化初期應變，並下載消防署「消防防災 e 點通 119 報案 APP」，如發生火災事故可利用119報案APP報案求援。(照片記者林明益翻攝)