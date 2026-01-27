即時中心／温芸萱報導

美國總統川普因不滿韓國國會遲未批准美韓關稅協議，於美國時間1月26日宣布，將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅自15%提高至25%，引發國際關注。對此，民進黨立委林楚茵今（27）日在臉書指出，這正是「國會擋協議，產業付代價」的直接示範，嗆藍白「還要繼續擋關稅協議嗎？」她強調，若國會遭惡意拖延，關稅調回25%，責任不在民進黨，而是藍白在關鍵時刻擋路。

林楚茵今日在臉書發文，針對美國總統川普宣布調高對韓關稅一事，直指這是國會擋協議，產業付代價的活教材，並點名藍白陣營「看清楚了嗎？還要繼續擋關稅協議嗎？」

接著，林楚茵指出，川普於美國時間1月26日宣布，因韓國國會遲未完成美韓關稅協議審查，美方決定將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅，從原本15%一口氣調升至25%，消息一出震撼國際，也對韓國產業造成重大衝擊。

而後，林楚茵強調，台美關稅談判已底定15%，產業界普遍肯定談判成果，但藍白卻開始造謠、放話要「嚴格審議」。她直言，這並非真正監督，而是意圖杯葛，「他們根本不用否決，只要不排案、不討論，協議就無法生效！」

她進一步指出，關稅15%且不疊加，已讓9大產業受惠，包括工具機、機械、汽車零組件、自行車、水五金、手工具、塑膠製品、紡織與醫療器材，這些都是台灣重要出口產業。

最後，林楚茵呼籲，台灣產業應該看清楚，若藍白在國會惡意拖延，導致關稅被調回25%，責任不在民進黨談判不好，而是藍白在關鍵時刻擋路，讓產業承擔代價。





原文出處：快新聞／前車之鑑！韓國關稅暴漲至25% 林楚茵嗆藍白：還要擋關稅協議嗎？

