前車未打燈！男下車理論 反和後車父子爆口角

12號中午12點多，台北市中正區發生一起行車糾紛，一名黃姓男子不滿前車轉彎時，沒打方向燈，因此趁紅燈走下車跟對方理論，後方車輛父子因為在趕時間，認為被擋住去路，希望他們到路邊解決，反倒爆發口角，雙方除了當街嗆個不停，事後還互告妨害名譽以及妨害自由。

前車黃姓駕駛vs.後車廖姓乘客：「小屁孩，（怎麼樣？蛤，蛤怎麼樣，我也會錄影啊），小屁孩。」

不顧一旁還有其他車輛，一夥人怒氣沖沖，就這樣在大街上你一言我一句，嗆個不停。

後車廖姓乘客：「我沒有想怎樣啦，你嗆我垃圾欸，你嗆我垃圾欸，你公然在大馬路上，停著然後，在嗆別人的車欸。」

雙方都不甘示弱，拿起手機互相錄影，之所以火氣這麼大，全是行車糾紛惹的禍。

原來當時黃姓男子不滿前方的銀色自小客車轉彎時，沒有打方向燈，因此超車之後，趁紅燈走下車，來跟對方理論，後方的黑色車輛的駕駛和乘客，認為說被擋住去路了，希望他們到旁邊解決問題，雙方反倒爆發口角。

事發在12號中午12點多，台北市中正區，因為鄰近水源快速道路，往來車流並不小，雙方卻占用車道吵得不可開交，當事人出面還原當時狀況。

前車黃姓駕駛：「我只是好心提醒而已，但是卻莫名其妙來一個理論謾罵大小聲，（後車乘客）就是說，沒關係我會撂人來，你給我到旁邊處理啦。」

前車的黃姓駕駛主張是對方先挑釁，但後車的廖姓男子，則提供行車紀錄器，反控對造沿路逼車，離開前還故意對著鏡頭，說掰掰。

後車廖姓乘客：「因為我們趕時間，我就直接開窗戶跟他講說，你要吵到旁邊去吵，那個白色車主就直接嗆我說，啊你什麼東西啊，講一些很侮辱我的話。」

警方獲報迅速到場排解衝突，但雙方都吞不下這口氣，互相提告妨害名譽以及妨害自由。只因為行車糾紛，大動肝火實在沒有必要。

