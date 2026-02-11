前車燒胎竄白煙霧茫茫 後車「看嘸路」不敢往前開
宜蘭縣 / 綜合報導
接下來帶您看一段驚險畫面！宜蘭頭城的一處道路上，有駕駛在等紅燈時，看見前方轎車不明原因，竄出大量濃濃白煙，現場瞬間白茫茫一片，導致後車駕駛根本看不到路，一度不敢往前開。對此保養廠業者指出，可能是駕駛操作不當才會燒胎，而警方也針對開車女駕駛，開出兩張危險駕車的罰單。
駕駛把車緩緩停下等紅燈，這時前方突然冒出大量白煙，後方車輛瞬間陷入迷霧之中，即使綠燈還是不敢輕舉妄動，過了幾秒才往前開，前方黑車開進去後，消失在煙霧裡，後面駕駛心驚驚，就怕開著開著，進入異世界，民眾黃小姐說：「如果真的現場有看到啦，還真的會嚇到，可能車輛故障吧。」
民眾陳先生說：「應該是車輛故障吧，我覺得是故障，會嚇到啊。」事發在宜蘭頭城青雲路三段，8日下午1點多，這輛白色轎車等紅燈到一半，突然不明原因冒出濃濃白煙，讓自己深陷迷霧，過了約4秒，駕駛才開始慢慢往前，隨後加速離開。
記者VS.保養廠業者吳先生說：「看起來應該是輪胎摩擦生熱產生的煙霧，(所以也有可能說自己有時候操作不當)，(也有可能會造成這種燒胎的狀況發生)當然也是有可能。」闖禍的女駕駛，也被員警帶回派出所，釐清冒煙原因。
宜蘭縣礁溪警分局頭城派出所長張榮升說：「警方依規定通知駕駛到案說明並製單舉發，後續依公共危險罪嫌函請宜蘭地檢偵辦。」事後警方依據道交條例，開出兩張以其他危險方式駕車的罰單，可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰，幸好這次沒有釀成更大意外，但沒事在大馬路上燒胎，害其他車輛視線被蒙蔽，干擾行車，也讓人嚇出一身冷汗。
