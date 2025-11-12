前軍情局長：恫嚇抓沈伯洋 典型中共三戰手法

（中央社記者林東銘、黃自強台北12日電）中共近日揚言追捕民進黨立委沈伯洋，引發關注。前軍情局長劉德良今天指出，這是中共運用輿論戰、法律戰與心理戰的「三戰」手法，對台施加壓力，意圖恫嚇並分化台灣社會。

國防部軍事情報局前局長、退役中將劉德良12日接受中央社專訪指出，沈伯洋先前被中共列為「頑固台獨分子」，此次更由重慶市公安局發布通緝，代表中共對台法律戰正式啟動，並逐步升高威懾力道。

劉德良分析，從輿論操作到法律定性，再到跨國通緝，中共的行動雖表面與台灣民眾無直接關聯，但實際上具有強烈的心理戰效果。他警告，許多國家與中國有引渡協議，若不慎赴相關國家，恐面臨被引渡風險。

他指出，這類法律戰術過去多限於中國境內，如今針對特定台灣人士發布通緝，顯示中共對台統戰與滲透策略已進入收網階段，目的在於「嚇阻你不敢出國」。

針對中共對台滲透問題，劉德良引述國安單位早年評估，潛伏共諜約有5000人。但他認為，隨著中共國力與資源投入大幅提升，實際數字恐遠高於此。「不可能國力增強、資源變多，滲透反而減少」。他說，有人推估台灣「第五縱隊」可能達3萬人，雖無明確證據，但從情報經驗判斷，滲透規模確實不容小覷。

國安局統計，2020年至今，共諜案起訴人數達159人，其中現、退役軍人共95人，占比6成，顯示中共滲透對象已不限於高階軍官，滲透手法更趨多元與全面。

劉德良說，面對中共日益強化的滲透與心理戰，台灣社會必須提升警覺與保防意識，避免成為中共情報工作的工具。（編輯：萬淑彰）1141112