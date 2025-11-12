前輔大校長江漢聲看診遭刺 犯嫌遭羈押

（中央社記者黃旭昇新北12日電）輔大醫院醫師江漢聲昨天看診時遭刺傷。新北地檢署今天表示，曾姓男子涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，聲請羈押獲准。

前輔仁大學校長、醫師江漢聲11日下午2時許，在輔仁大學附設醫院看診時，在診間突遭曾姓男子持美工刀攻擊刺傷，造成其右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷。

輔大醫院昨天發布聲明表示，受傷醫師經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險。後續將強化院內安全防護措施，確保醫療人員與病患安全。

涉嫌行凶的曾姓男子，經醫院保全制伏，警察據報到場逮捕曾男，詢問後送檢方偵辦。

新北地檢署今天表示，曾姓被告經警方逮捕移送新北檢方，檢察官訊問後，認定被告涉犯刑法殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。下午經新北地方法院開庭審理後裁定羈押。

前輔大校長江漢聲等人被控以虛設活動經費等方式，挪用輔大校產給不屬於輔大附屬單位的輔大診所，一審依背信罪判江漢聲10月徒刑，二審認定難認輔大受財損，今年8月21日改判無罪確定。

涉嫌行凶的曾姓男子，在犯案前，透過其臉書（Facebook）貼文表示其攻擊江漢聲的動機，是因為不滿上述判決，他呼籲檢察總長依法對台灣高等法院113年度上易字第557號的判決提起非常上訴。（編輯：李錫璋）1141112