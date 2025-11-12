前輔大校長江漢聲遭人刺傷 檢聲請羈押禁見被告

（中央社記者黃旭昇新北12日電）輔大醫院醫師江漢聲遭醫療暴力攻擊，新北檢今天表示，曾姓被告經訊問後，認涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見。

輔仁大學附設醫院11日下午2時許，發生醫療暴力案件，前輔大校長、醫師江漢聲看診時，突遭曾姓男子持美工刀攻擊，造成江漢聲右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷。行兇者經醫院保全制伏，警察獲報迅速到場逮捕曾男，詢後送檢方偵辦。

新北地檢署今天表示，曾姓被告經警方逮捕移送新北檢，檢察官訊問後，認被告涉犯刑法殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北地檢署表示，嚴厲譴責醫療暴力行為，對於這一類案件，必將嚴查速辦，以維護醫護人員安全及民眾就醫權益。（編輯：龍柏安）1141112